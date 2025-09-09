כלי תקשורת בסוריה דיווחו הלילה (שלישי) על תקיפה אווירית ישראלית באזור חומס שבמערב המדינה.

בדיווחים נטען כי התקיפה כוונה למספר מחסני תחמושת וטילים בבסיסים צבאיים של המשטר הסורי. עוד דווח כי בסיס הגנה אווירית של צבא סוריה נפגע בתקיפות.

בהמשך נטען כי ישראל ביצעה תקיפה אווירית סמוך ללטקיה. דווח על פיצוצים ליד העיר.

בישראל לא מתייחסים לפי שעה לדיווחים, אך משרד החוץ הסורי גינה את ישראל.

"אנחנו מגנים בחריפות את התוקפנות האווירית הישראלית בכמה אתרים במחוזות חומס ולטקיה. זו הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי ועקרונות מגילת האו"ם. התקיפות מהוות הפרה חמורה של הריבונות הסורית, איום ישיר על ביטחונה ויציבותה האזורית, והן במסגרת סדרה של הסלמה שישראל מנהלת בשטח סוריה", נמסר ממשרד החוץ הסורי.

"סוריה דוחה בתוקף כל ניסיון לפגוע בריבונותה או בביטחונה הלאומי וקוראת לקהילה הבין-לאומית, ובמיוחד למועצת הביטחון - לשאת באחריות המשפטית ולאמץ עמדה ברורה ונחרצת שתשים קץ להתקפות החוזרות ונשנות, באופן שיבטיח את כיבוד ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית".