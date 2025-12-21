איראן ממשיכה לקדם את חימוש המיליציות המזוהות עמה ברחבי המזרח התיכון, תוך הפעלת מערך הברחות אזורי מתוחכם, כך מדווח ערוץ "אל-ערביה" מפי גורם אמריקני בכיר.

לפי הדיווח, בשבועות האחרונים העבירה איראן אמצעי לחימה למיליציה כורדית בצפון סוריה. המיליציה, הפועלת בשם האינטרס הכורדי, רואה עצמה מאוימת הן מצד טורקיה בצפון והן מצד ממשלת סוריה החדשה.

במקביל, ארגון חיזבאללה הצליח בשנה האחרונה לשקם רשת הברחה מאיראן דרך שטח סוריה, תוך ניצול חולשת המשטר הסורי והיעדר שליטה אפקטיבית על אזורים רחבים במדינה.

הגורמים מדגישים כי גם היכולות המוגבלות של צבא לבנון בגבול עם סוריה מאפשרות את קיומה של הרשת.

עוד נמסר כי אמצעי לחימה מועברים לחיזבאללה גם דרך נמלי הים בלבנון. במטרה לבלום את ההתעצמות הצבאית, הממשל האמריקני פועל מול ממשלות לבנון, סוריה, עיראק וירדן, כדי לחזק את אמצעי הפיקוח והסיכול לאורך גבולותיהם.

בהקשר זה, התקיימו לאחרונה מגעים בין גורמים אמריקנים לממשלת עיראק. נבחנת טיוטה להסכם ביטחוני חדש, שמטרתו להדק את הפיקוח על תנועת אנשים ואמל"ח בגבולות המדינה.