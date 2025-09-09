אנשי המשט "סומוד", העושה את דרכו לעזה, טענו הלילה (שלישי) כי אחת הסירות שלהם, ששטה תחת דגל פורטוגל, נפגעה מכטב"ם ליד תוניסיה.

נמסר כי הצוות והנוסעים בריאים ושלמים.

שיירת הספינות עגנה בנמל סידי בו סעיד שבתוניסיה בזמן התקיפה המיוחסת לכטב"ם.

עם זאת, דובר המשמר הלאומי בתוניסיה הודיע כי לא זוהתה כל פעילות של כטב"מים במרחב האווירי של הנמל שבו עגנה הסירה שנפגעה. עוד הודיע הדובר כי חקירת המקרה נמשכת וכי על פי הערכה ראשונית, התקרית נגרמה ככל הנראה בשל תקלה בסירה.

20 ספינות המשתתפות במשט יצאו מנמל ברצלונה ביום שני שעבר והגיעו לתוניסיה ביום ראשון, שם הצטרפו אליהן ספינות נוספות לפני המשך הדרך לעבר עזה.

שיירת הספינות הייתה אמורה לצאת מתוניס לעזה ביום ראשון, אך המארגנים הודיעו על דחיית היציאה ליום רביעי, וציינו כי "סיבות טכניות ולוגיסטיות שאינן בשליטת ההנהלה" גרמו לעיכוב.

בין הפעילים על המשט נמצאים פעילת האקלים השוודית גרטה טונברג וראש עיריית ברצלונה לשעבר, אדה קולאו, שנתקה את קשרי העיר עם ישראל במהלך כהונתה.

כזכור, טונברג הצטרפה גם למשט הקודם לעזה, בחודש יוני האחרון, וגורשה מישראל לאחר שכוחות צה"ל השתלטו על המשט.