שר החוץ גדעון סער נפגש בזאגרב עם ראש ממשלת קרואטיה אנדריי פלנקוביץ. בפגישה בארבע עיניים ולאחריה בדיון מורחב עם צוותים משני הצדדים, דנו השניים ביחסים בין המדינות ובמצב במזרח התיכון, בדגש על המלחמה בחמאס בעזה.

סער הודה לראש הממשלה על תמיכת קרואטיה בישראל לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, והבהיר כי ישראל מעוניינת בסיום הלחימה בהתאם לעקרונות שהציג הקבינט וליוזמת הנשיא טראמפ.

הוא סיפר על הפיגוע בירושלים וירי הרקטות מעזה, והבהיר כי ישראל אינה הצד התוקף - אלא "הותקפה בכל החזיתות על ידי אויביה".

"לאויבי ישראל בראשות איראן הייתה ויש תוכנית להשמיד את ישראל באמצעות התקפה סימולטנית מכמה חזיתות. ישראל מעוניינת בשלום, אך לא תוכל להתפשר על ביטחונה וביטחון אזרחיה", סיכם.

לפי מתווה הנשיא טראמפ כל 48 החטופים והחללים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, במקביל לשחרור מאות מחבלים - חלקם כאלה שנשפטו למאסרי עולם על רצח יהודים רבים - וכן אלפי עצורים פלסטינים.

במסגרת המתווה, ישראל תעצור את מבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה, ותיפתח מיידית במשא ומתן לסיום המלחמה בניהולו הישיר של טראמפ. הלחימה לא תחודש כל עוד יימשכו המגעים בין הצדדים.