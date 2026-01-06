שר החוץ גדעון סער הגיע הבוקר (שלישי) לביקור היסטורי ברפובליקת סומלילנד, כמעט שבועיים לאחר ההכרזה הדרמטית על הכרה ישראלית במדינה.

סער צפוי להיפגש במהלך ביקורו עם נשיא סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. מדובר בביקור ראשון של נציג רשמי של ממשלת ישראל במדינה מאז ההכרה - ותיעוד ראשון מהביקור כבר פורסם.

בסוף החודש שעבר הפכה ישראל למדינה הראשונה מקרב חברות האו"ם שמכירה רשמית בעצמאותה ובריבונותה של סומלילנד.

ההכרזה כללה חתימה על הצהרה משותפת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא סומלילנד, הכוללת כינון יחסים דיפלומטיים, פתיחת שגרירויות ומינוי שגרירים.

המהלך עורר תגובות נזעמות בזירה הבינלאומית. בין המדינות שהתנגדו לצעד הישראלי נמנות טורקיה, סעודיה ומצרים, אשר הביעו חשש לערעור היציבות האזורית.

ממשלת סומליה גינתה בחריפות את ההכרה, והגדירה אותה "תוקפנות בוטה על ריבונותה".