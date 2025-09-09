השנה האחרונה בחייה של הילה, רעייתו של לוחם מילואים מכוח 100, הייתה סיוט מתמשך. בעלה, שיצא להגן על המדינה בשבעה באוקטובר, מצא את עצמו עצור ומואשם בפלילים במה שמכונה "פרשת שדה תימן".

כעת, כשההליך המשפטי נגרר והמשפט נדחה שוב ושוב, היא חושפת בשיחה עם ערוץ 7 את תחושותיה הקשות ואת מה שלדבריה הציבור עדיין אינו יודע.

"עברנו שנה קשה מאוד, ועדיין עוברים", היא פותחת. "אם זה ברמה האישית, אם זה ברמה המשפחתית, אם זה ברמה הנפשית של הילדים. אבל אנחנו נחושים להמשיך, ומרימים את הראש כל פעם מחדש, אחרי עוד סטירה ועוד סטירה שאנחנו מקבלים... כל סטירה כזאת גורמת לנו להרים את הראש עוד יותר גבוה, ולהיות יותר נחושים".

הפגיעה הקשה ביותר, היא מספרת, הייתה בילדים. לאחר חודשים ארוכים שאביהם היה במילואים, הוא חזר הביתה ואז, לפתע, נעלם שוב - הפעם למעצר. "אבא נעלם ולך תסביר לבן הקטן שרוצה לדבר איתו כי כך הוא רגיל בשיחות וידאו - שאי אפשר".

היא מתארת כיצד הילדים נחשפו לפרשה בתקשורת ונאלצו להתמודד עם השיח הציבורי סביבם. "מדברים על זה הרבה. מדברים על זה בכל מקום שהם נמצאים". למרות הקושי הבלתי נתפס, היא מצאה בהם כוחות שלא הכירה. "גיליתי שלילדים שלי יש תעצומות נפש שלא הכרתי. הם עזרו לנו ועוזרים לנו לעבור את זה הרבה יותר טוב".

סעיפי האישום הרשמיים מדברים על התעללות ותקיפה הגורמת חבלה בנסיבות מחמירות. אך הילה מזכירה את הנזק העצום שנגרם מההדלפה הראשונית והשקרית, שהדהדה בכל העולם. "אני אזכיר לכולם שבהתחלה דובר על אונס וזה לא היה ולא נברא".

היא תוקפת בחריפות את הגורם שהדליף את הסרטון לתקשורת. "מי שעשה את זה, מי שבעצם הדליף את הסרטון הזה, חשב שהוא עושה כנראה מעשה אמיץ ומעשה טוב, אבל אם הוא היה כל כך אמיץ - למה הוא לא חשף את עצמו?". הילה רומזת כי זהות המדליף ידועה לה, אך היא מנועה מלחשוף אותה.

הילה מתארת תמונה מטרידה של השתלשלות אירועים, שלדבריה מצביעה על עלילה מתוכננת. "מדובר פה בלוחמים שהקריבו את עצמם ואת המשפחות שלהם מהשבעה באוקטובר, וחייהם התהפכו בעקבות תלונה מבושלת של מחבל".

לדבריה, המחבל כלל לא רצה להתלונן בתחילה, והחיפוש שעבר היה אחד מני רבים באותו היום, שכולם הסתיימו ללא אירועים חריגים. "המחבל הזה הגיע באותו יום מכלא אחר, לא בדק אותו רופא בכניסה לכלא. הוא התנגד, הוא אפילו גם נשך את אחד הלוחמים, הוא קילל, הוא התרברב, הוא אמר להם דברים קשים מאוד".

רק שעות לאחר שהחיפוש הסתיים החלה להתגלגל התלונה. הילה טוענת כי ישנם פרטים קריטיים שאינם מופיעים בדוחות הרשמיים. "יש לנו אויבים מבפנים", היא אומרת בכאב. "הוא לא רצה להתלונן, הוא שינה את הגרסה שלו שלוש פעמים ובסוף החליטו לקבל את הגרסה האחרונה שכמובן הייתה מתודרכת היטב".

היא חשה כי גורמים במערכת המשפטית פועלים מתוך "מוטיבציית יתר להכפיש את הלוחמים האלה ולרמוס אותם. הלוחמים האלה, המשפחות שלנו, הם בעצם השעיר לעזאזל".

בתוך הכאוס והתחושה הקשה של רדיפה, מצאה המשפחה עוגן ותמיכה במקום לא צפוי. "לא הכרתי את חוננו עד המקרה. היום אני יכולה להגיד לך שאני גאה להיות מיוצגת באמצעותם. בשבילנו זה מגדלור של תקווה".

היא מנצלת את הבמה כדי לקרוא לציבור לתמוך בקמפיין גיוס התרומות של הארגון. "תפתחו את הלב ואת הכיס, הארגון הזה מציל נפשות, בנתינה אינסופית".

