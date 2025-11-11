יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, קיים היום (שלישי) דיון חסוי בוועדה בנושא הדלפת הסרטון משדה תימן.

במסגרת הדיון, השתתף סגן וממלא מקום הצנזור הראשי, מאיר מלכה.

מלכה נשאל האם הסרטון המדובר אושר על ידי הצנזורה הצבאית. לדבריו, "אישרנו את פרסום הסרטון ללא כתוביות". בהמשך נשאל אם היה מאושר גם עם הכתוביות, והשיב: "כן, היינו מאשרים".

בדיון משותף בשבוע שעבר של ועדות החוץ והביטחון והחוקה, בראשות ח"כ ביסמוט וח"כ שמחה רוטמן, שעסק בפרשת ניגוד העניינים והדלפת הסרטון מפרשת הפצ"רית, התפתח עימות חריף בין ח"כ ביסמוט לבין נציג הצנזורה הצבאית רון קרניאלי.

ביסמוט תקף את קרניאלי על רקע אישור פרסום הסרטון הרגיש מבסיס שדה תימן: "אני שואל אותך באופן ישיר, איך העזתם לאשר את פרסום הסרטון הזה בזמן מלחמה? מי לוקח אחריות על הנזק שנגרם לחיילים שלנו, ולמאמץ הלאומי כולו? זו החלטה שערורייתית!"

בתגובה, השיב קרניאלי: "אני לא אוכל לענות בפורום הזה על עניינים שבצנזורה. במקרה הספציפי הזה אני חושב שאין פגיעה בביטחון".