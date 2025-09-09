שר החינוך יואב קיש תקף בצהריים (שלישי) בחריפות את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בשל דברים שאמר נגדו.

"נפתול בנט, גדול הנוכלים הפוליטיים, שוב משקר. הפעם הוא חצה קו אדום עם שקרים והכפשות שאין בינם לבין המציאות כל קשר", אמר השר קיש.

הוא הוסיף כי בכוונתו לפעול בנושא: "הנושא יטופל בכלים משפטיים, יש גבול לנוכלות".

בנט נשמע בהקלטות שפורסמו באתר וואלה מבקר בחריפות את קיש וטוען "אם שר החינוך קורא למנכ"ל שלו, ורוב העיסוק שלו הוא 'תמנה את הפעיל, הליכוד הזה מנתניה, תמנה אותו לתפקיד' - זה מה שקורה בפגישת עבודה שלהם. אבל עכשיו, פי-50, כשזה כל מה שמעסיק את השרים במשרדי החינוך, התחבורה, האנרגיה או הביטחון - אז אתה רוצה שומר סף".

בהקלטות שנחשפו הביע בנט תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, ואמר כי בתקופת כהונתו היא "נרתמה לסייע במאבק בפשיעה בחברה הערבית".

לדבריו, תפקידה הוא לאפשר יישום מדיניות חוקית, אך "הממשלה הנוכחית עסוקה בג'ובים ובפוליטיקה - ולכן היא נאלצת לעמוד מולה כשומרת סף".

בנט פרס את תפיסתו ביחס למערכת המשפט והבהיר כי אינו תומך ברפורמה כפי שנוסחה בממשלה הקודמת. לדבריו, מערכת המשפט בישראל איטית ולא יעילה, וגוררת סחבת שמקפיאה את הכלכלה ופוגעת באזרחים. "סכסוך אזרחי לא אמור להימשך שנים - אלא שבועות או חודשים", אמר.