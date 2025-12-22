ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פרסם בצהריים (שני) תגובה חריפה בעקבות תחקיר שפורסם אמש בערוץ i24NEWS, בו נטען כי יועצים בלשכת ראש הממשלה פעלו לקידום תדמית חיובית של קטאר בישראל במהלך הלחימה מול חמאס.

בתחקיר נחשף מנגנון מתואם של הפצת מסרים לעיתונאים ישראלים, שחלקם יוחסו לגורמים ביטחוניים ואמריקנים - אך למעשה, נבנו ונמסרו בידי יועצי תקשורת המקורבים ללשכת נתניהו. בין השמות שבלטו בתחקיר: אלי פלדשטיין, שרוליק איינהורן ויונתן אוריך.

בפתח דבריו כתב בנט: "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה".

בהמשך דבריו טען בנט כי מדובר באירוע בגידה חסר תקדים: "זהו ארוע הבגידה החמור בתולדות ישראל, מכיון שבשונה מהבוגדים מרדכי וענונו ואודי אדיב, כאן הם פועלים מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה. בין אם נתניהו ידע ובין אם לא ידע שלשכתו עובדת בשכר עבור אויב בשעת מלחמה, שתי האפשריות מחייבות התפטרות מיידית שלו. מדינת ישראל חייבת לבוא חשבון בכל כוחה עם האנשים שבגדו בנו. אלה מילים קשות, ואני עומד מאחוריהן בצורה מלאה".

"שלושה מיועצי נתניהו הקרובים ביותר שימשו הלכה למעשה סוכנים מופעלים בתשלום של קטאר וחמאס בשיא המלחמה, כשחיילינו נלחמים ונהרגים מכדורי חמאס שנרכשו בכסף קטארי", המשיך בנט. "זה בהחלט יכול להסביר מדוע ממשלת ישראל כשלה במטרה העליונה שהיא הגדירה לעצמה במלחמה: השמדת חמאס. לאחר שנתיים של מלחמה נוראה, עם מחיר דמים כבד של לוחמינו הגיבורים, חמאס עדיין עומד על רגליו וחוזר להתעצם".

בהמשך פירט ארבעה סעיפים מרכזיים המהווים, לדבריו, את בסיס הביקורת החמורה: "1. שלושת האנשים הקרובים ביותר לנתניהו קיבלו משכורות מקטאר בזמן המלחמה שלנו נגד חמאס-קטאר. על עובדה זו כבר אין מחלוקת. שלושתם כבר מודים בזה בפה מלא. הם נכנסו איתו לקודשי הקודשים בקרייה, לבור חיל האוויר ולמקומות המסווגים ביותר".

"2. קטאר=חמאס. ידיה של קטאר מגואלות בדמם של בנינו ובנותינו שנרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו בשבעה באוקטובר. קטאר היא הספונסר הראשי של חמאס, היא זו שמימנה את מפלצת הטרור בעזה, היא מפעילה את רשת אל-ג'זירה האנטישמית והיא מארחת את ראשי חמאס בשטחה. גם על כך אין מחלוקת".

"3. שלושת היועצים הללו ניצלו את מעמדם בקודש הקודשים של ישראל, כדי לחזק את מדינת קטאר בזמן המלחמה(!). בחומרים רואים בבירור כיצד הם עובדים יומם ולילה בחיזוק קטאר-תומכת-חמאס בזמן שחיילינו נלחמים ונהרגים בעזה. 4. מטרת קטאר המוצהרת היא הישרדות חמאס. מטרת המלחמה המוצהרת של ישראל היא השמדת חמאס. הם בחרו צד. במקום לפעול למען ישראל, הם פעלו למען אויבי ישראל".

בהקשר זה הדגיש בנט: "אנחנו יודעים שמצרים מתעבת את חמאס ורוצה בחיסולם. לשכת נתניהו פעלה ללא הרף להשחיר דווקא את מצרים, שהיא אנטי -חמאס, ולהלבין את קטאר שהיא פרו-חמאס. הפוך לגמרי מהאינטרס הבטחוני שלנו. וזה רק קצה הקרחון שמדגים את סוג הנזקים הבטחוניים שהם גרמו".

בהמשך דבריו הוסיף כי התנהלות זו פגעה בפועל בביטחון המדינה ובחיילי צה"ל, והבהיר כי גם אם אין עילה פלילית ברורה - הרי שברמה הערכית והביטחונית מדובר במעשה בגידה, "קטאר היא אויב מר של ישראל שחפצה בהשמדת המדינה היהודית ופעלה ופועלת רבות למען השגת מטרה זו. סיוע בסתר לקטאר הוא בגידה בחיילינו".

כמו כן, הדגיש מניסיונו כראש ממשלה לשעבר: "הייתי ראש ממשלה, ניהלתי את הישיבות הכי רגישות ומסווגות, אני אומר לכם חד משמעית: החדרים הפנימיים של לשכת ראש ממשלה הם ליבת הביטחון של ישראל, מקום שנוהגים בו בחרדת קודש. לו גיליתי שאחד מיועציי מקבל משכורת ממדינה אחרת, ועוד מדינת אויב (!) הייתי מעיף אותו בו-ברגע, ומטיל על ראש השב"כ לחקור אותו בכל הכלים.

בנט הוסיף כי לדעתו, נתניהו היה פועל אחרת אילו היועצים עבדו עם יריב פוליטי, כמו בני גנץ: "דמיינו רגע שנתניהו היה מגלה שיועץ שלו עובד אצל יריב פוליטי, נניח בני גנץ. הוא היה מעיף אותו בו ברגע. אבל כשהיועצים עובדים אצל האויב שלנו, הוא משאיר אותם. מה זה מלמד אותנו? האם הוא ידע בזמן אמת שיועציו הם סוכנים קטארים? האם הוא לא שם לב לזה? שתי האפשרויות הן הכי חמורות שיש ודורשות התפטרות מיידית שלו לצד בקשת סליחה וכפרה".

בסיום דבריו מסר: "עם ישראל צריך שיהיה לו אמון מוחלט במנהיגיו.ביום הראשון לממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור גם את הסיוע למדינת אויב בשעת מלחמה. רק כך נוכל לשקם את האמון של עם ישראל ואת בטחון המדינה".