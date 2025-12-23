מספר עיתונאים מתחו הערב (שלישי) ביקורת על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות הצהרה שמסר לתקשורת בעניין פרשת 'קטאר-גייט' - מבלי לאפשר לעיתונאים לשאול שאלות בסיומה.

בנט הגדיר את הצהרתו כ"מיוחדת", אולם בחר שלא לאפשר לעיתונאים לשאול שאלות בסיומה, דבר שהזכיר למבקרים את התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

העיתונאי מיכאל שמש כתב: "יכול להיות שהמועמד לראש הממשלה נפתלי בנט ערך הערב הצהרה 'מיוחדת' לתקשורת בלי לאפשר שאלות לעיתונאים? בהחלט!" יצויין כי במהדורת 'כאן חדשות' בחרו שלא לשדר את ההצהרה בשידור חי".

גם העיתונאי עקיבא נוביק הצטרף לביקורת: "בנט לא מפסיק להבטיח שהוא יתנהל אחרת לגמרי מנתניהו. בינתיים, בהיבט של התחמקות מראיונות בעברית ומשאלות של עיתונאים, הוא די הולך בדרכיו".

בהצהרה לתקשורת אמר בנט: "בימים אלה עם ישראל נחשף לפרשייה בטחונית חמורה ביותר: מתוך קודש הקודשים של בטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, היועצים הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר, תמורת כסף מקטאר, וכל זה - בשעת מלחמה נגד חמאס, ארגון החסות של קטאר".

הוא הוסיף כי "החומרים מציגים תמונה מפורטת ומחרידה: כיצד היועצים הללו עובדים בחריצות כדי לקדם את האינטרס הקטארי, תוך ניצול המעמד המיוחד שלהם כנציגי ראש הממשלה. ולאחר כל פעולה כזו, הם מעבירים הודעת דיווח של תוצאות הפעולה שלהם, למפעילים הקאטרים שלהם".

"אהיה ברור", המשיך, "קטאר היא חמאס. בזמן שלוחמינו הגיבורים נלחמים ונופלים בקרבות נגד חמאס בסימטאות חאן יונס, אותם יועצים עובדים בתשלום למען קטאר, זו שמממנת של אותם מחבלי חמאס. הבגידה הזאת היא סכין בלב חיילינו הגיבורים, וסכין בלב עם ישראל כולו. זוהי הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, מכיון שזה לא מגיע מאנשים זוטרים כמו המרגלים אודי אדיב או מרדכי וענונו, אלא מהאנשים הבכירים והחזקים ביותר בישראל. צריך להודות ביושר, שהשתלת סוכנים מופעלים בלשכת ראש ממשלת ישראל היא הצלחה מודיעינית-בטחונית משמעותית של אויבינו קטאר".

בנט מאשים: "הבגידה החמורה בתולדות ישראל" צילום: דוברות

הוא תהה מדוע ראש הממשלה אינו פועל בנוגע לפרשה. "אני לא טוען, בשלב זה, שנתניהו נתן את ההוראה לפעול למען קטאר, או אפילו שידע שיועציו הקרובים מקבלים מאות אלפי שקלים מהאויב. אבל אני בהחלט שואל שאלה פשוטה: למה נתניהו שותק? למה הוא ממשיך עד לרגע זה לחפות על הבגידה בלשכתו? הרי מרגע שהוא גילה את הפרשה, הוא היה אמור להיות הראשון לזעוק ולפעול!"

"הייתי ראש ממשלה. אני מכיר בדיוק כובד האחריות ואת חרדת הקודש של ביטחון ישראל. במצב כזה אני הייתי - וכל אחד מכם היה - מדיח מיד ובבושת פנים את היועצים שסרחו, הייתי מזמן אליי בדחיפות את ראש השב"כ ואת מפכ"ל המשטרה, והייתי דורש מהם לפתוח בחקירה בטחונית יסודית, כדי לחשוף את כל רשת הסוכנים, וכדי לוודא שהלשכה שלי וכל אנשיי נקיים לגמרי. אך מר נתניהו פועל בדיוק הפוך: מרגע חשיפת הפרשה, הוא ואנשיו עושים כל פעולה דווקא לטרפד את חקר האמת, כפי שראינו גם בפרסום אמש".

בנט קרא לשב"כ ולמשטרה לחקור את הנושא, "במצב שנוצר שבו עננת חשד כבדה מרחפת ממעל, אני פונה מכאן לשב"כ ולמשטרת ישראל: חובתכם הלאומית היא למצות את החקירה עד תום. עם ישראל כולו מצפה לזה, ומעניק לכם גיבוי מלא. זהו רגע מבחן לקיומנו כאומה. אני סומך על מערכות הביטחון ואכיפת החוק שיפעלו במהירות ולא יפקירו את ביטחון המדינה".