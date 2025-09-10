חוננו חושף: לוחם עזה הועמד לדין ארגון חוננו

ארגון 'חוננו' חושף את עומק המדיניות המשפטית שננקטה כלפי חיילים שפעלו בעוטף עזה בשנים שלפני מתקפת השבעה באוקטובר.

אחד הסיפורים הוא של אריאל מנחם, לוחם בצנחנים ששירת בגבול עזה בשנת 2018, אשר ירה לעבר מתפרעים שחש מאוים מהם - והועמד לדין.

לדבריו, במהלך השירות באוגוסט 2018 חש בסכנה ממשית מול המתפרעים על הגדר, וירה כדי להרחיקם. להפתעתו, במקום גיבוי, הועבר לתפקיד נהג והועמד לדין בבית הדין הצבאי. "אף אחד מהצמרת הביטחונית לא היה איתי ולא כל כך גיבה אותי", סיפר.

דווקא עכשיו חוננו! תומכים עכשיו בחוננו

במקביל הוזמן לחקירות מצ"ח. "אני חייל, ילד. אני לא יודע איך מתנהלים הדברים. הרגשתי לבד מול המערכת המשפטית הזו", תיאר מנחם. הוא הוסיף כי לא היה מקרה יחיד, וכי גם חיילים נוספים נחקרו בנסיבות דומות.

בשלב זה פנה לארגון 'חוננו' ובסיוע עו"ד עדי קידר הצליח להימנע ממאסר. "אני באמת לא יודע מה היה קורה בלי חוננו. אני יושב מול חוקרים ששנים באירוע, ואני רק ילד בן 19", העיד. לדבריו, "כשחייל יודע שיש לו ליווי משפטי זה מציל את המציאות, מציל את החיילים".

לציון 25 שנות פעילות הארגון יצא 'חוננו' בקמפיין גיוס המונים תחת הכותרת "דווקא עכשיו - חוננו". בארגון מציינים כי העניקו סיוע לעשרות אלפי חיילים, שוטרים, מתיישבים ונפגעי טרור, בהם משפחות נרצחים ונפגעי פיגועים.

מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' מוצף הארגון בפניות לסיוע: מלוחמים שנחקרו במצ"ח, דרך אזרחים שעצרו משאיות סיוע לחמאס ועד נפגעי טרור. לשם כך הורחב הצוות המשפטי ונוספו עורכי דין על מנת לתת מענה לכל פנייה.

במסגרת סרטון הקמפיין הופיעה אשתו של אחד מלוחמי כוח 100, המיוצג בידי הארגון, ואמרה, "הייתי במקום הכי קשה שלי, והמלאכים של חוננו... יש לך 'אבא ואמא' שיגנו עליך - שזה ארגון חוננו". גם פעילים נוספים הודו לארגון על הייעוץ המשפטי והליווי, בהם רעות בן חיים מתנועת "צו 9" ופעילת ההתיישבות אילת לאש.