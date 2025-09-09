ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני, מסר הצהרה הערב (שלישי) בה התייחס לתקיפה הישראלית בדוחא נגד בכירי החמאס ואמר כי מדינתו שומרת "על הזכות לתגובה על המתקפה הבוטה".

לדבריו, "לא ניתן לפרש את התוקפנות אלא בתור טרור מדינתי. התקיפה כוונה לעבר מטה הלשכה המדינית של חמאס בזמן עריכת המו"מ".

בנוגע למשא ומתן אמר: "לא חסכנו במאמצים לעצור את המלחמה בעזה, ונעשה כל שביכולתנו כדי לעצור את המלחמה. בנוגע לשיחות כרגע, אני לא חושב שיש משהו שתקף כרגע, אחרי שראינו מתקפה כזו שקרתה בצורה הזו". הוא הדגיש כי "התיווך הקטארי יימשך. דבר לא יניא את קטאר ממילוי תפקידה".

לסיום הבהיר כי "קטאר מדגישה כי לא תקל ראש בפגיעה בריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית, ותגיב בנחישות לכל פלישה חסרת אחריות שפוגעת בביטחונה ומסכנת את יציבות האזור, שומרת על הזכות לתגובה על המתקפה הבוטה ותנקוט בכלל הצעדים הנדרשים".

בהודעה מטעם אמיר קטאר תמים בן חמד אאל ת'אני נאמר כי הוא שוחח עם טראמפ ש"הביע סולידריות עם קטאר, גינה את התקיפה הישראלית וקרא לפתרון דיפלומטי. טראמפ מסר לתמים בן חמד שארצות הברית רואה בקטר שותפה אסטרטגית אמינה, וקרא לקטר להמשיך במאמציה ברצועת עזה".

דובר משרד החוץ הקטארי מאג'ד אל-אנסארי טען ברשת X כי הטענות שקטאר עודכנה מראש אינן נכונות, וכי ההודעה מגורם אמריקני התקבלה רק בזמן הפיצוצים. "השיחה שהתקבלה מגורם אמריקני רשמי הגיעה בזמן שנשמעו פיצוצים כתוצאה מהתקיפה".

מוקדם יותר, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי הצבא האמריקני עדכן את הממשל בעת שישראל תקפה את בכירי חמאס בדוחא, בירת קטאר.

לדבריה, מדובר בהפצצה במדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה של ארצות הברית, שמובילה מאמצים מתמשכים לתיווך שלום.

לוויט הדגישה כי התקיפה "אינה מקדמת את מטרות ישראל או אמריקה", אך ציינה כי חיסול חמאס הוא יעד ראוי. היא הוסיפה כי הנשיא טראמפ הורה לשליח המיוחד סטיב וויטקוף לעדכן את הקטארים על הפעולה, מתוך הערכה לשותפותם. "הנשיא מצטער מאוד על מיקום התקיפה הזו", אמרה.

לדבריה, טראמפ שוחח לאחר התקיפה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאמר כי הוא מעוניין בהשגת שלום במהירות. הנשיא האמריקני שוחח גם עם אמיר קטאר וראש ממשלתה, הודה להם על תמיכתם, והבטיח כי דבר כזה לא יישנה בשטחם.קטאר