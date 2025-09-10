נמל התעופה הבין-לאומי בוורשה, ועוד שלושה נמלים נוספים, נסגרו הלילה (רביעי) בעקבות דיווחים על כטב"מים רוסיים שחדרו למרחב האווירי של פולין. מטוסי קרב פולניים ומטוסי נאט"ו הוזנקו בעקבות הדיווחים.

בהצהרה שפרסם פיקוד המבצעים של הצבא הפולני נמסר כי "מערכות הגנה אוויריות-קרקעיות ומערכות סיור באמצעות מכ"ם הועלו לרמת הכוננות הגבוהה ביותר", זאת לאחר שרוסיה פתחה במתקפות אוויר רחבות היקף על אדמות אוקראינה.

בהצהרה נוספת צוין כי כדי להבטיח את ביטחון המרחב האווירי של פולין, "פיקוד המבצעים של כוחות צבא פולין הפעיל את כל ההליכים הנדרשים". בהצהרה נאמר כי הצבא הפולני מוכן "לתגובה מיידית".

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, הצהיר כי כוחות הצבא פועלים כדי להתמודד עם הפרות חוזרות של המרחב האווירי שלה.

"הם מפעילים נשק כנדרש נגד העצמים הזרים", מסר טוסק.

מוקדם יותר פרסם חיל האוויר האוקראיני באפליקציית טלגרם כי כטב"מים רוסיים חדרו למרחב האווירי של פולין. "הם בדרכם מערבה לכיוון העיר זמושץ'", נטען. עד כה לא ברור אם וכמה כטב"מים באמת נכנסו למרחב האווירי של פולין. לפי כלי תקשורת אוקראיניים, לפחות רחפן אחד חדר את הגבול.

לא מדובר בפעם הראשונה שבה כטב"מים חוצים לפולין, אך זה מעולם לא קרה בכמויות גדולות.