שירן לוי, בת 18 ואחותה של כוכבת הרשת שירלי לוי, נהרגה אמש בתאונת אופנוע ברחובות.

לוי התפרסמה בין היתר בסרטונים משותפים עם אחותה. היא רכבה על אופנוע, נפגעה מרכב ונהרגה במקום.

צוותי מד"א דיווחו כי נמצאה בזירה כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלת ראש קשה וללא סימני חיים. לאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותה במקום.

במקביל, הולך רגל שנפגע מהאופנוע כתוצאה מהתאונה נפצע באורח קל. החובשים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים קפלן בעיר.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אורון מזור וחובש רפואת חירום במד"א דוד משה טייטלבוים תיארו את שאירע, "במקום הייתה המולה רבה, כשהגענו ראינו עוברי אורח שהתקהלו סביב הפצועה בדאגה. רוכבת האופנוע, אישה כבת 30, שכבה על הקרקע כשהיא מחוסרת הכרה. התחלנו מיד לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק, ללא נשימה וסובלת מחבלת ראש קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

עוד הוסיפו כי "סמוך אליה התהלך לעברנו גבר שנפגע מהאופנוע כתוצאה מהתאונה, וסבל מחבלות קלות. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".