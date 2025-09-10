הגר שיזף, שסיימה בתחילת החודש את תפקידה ככתבת "הארץ" ביהודה ושומרון, התייחסה להשפעתו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' על המתרחש בשטח.

שיזף אמרה בפודקאסט "מסיבת עיתונאים" כי "הייתה מהפכה משוגעת שסמוטריץ' עשה במבנה של השליטה האזרחית בגדה, במסגרת ההסכם הקואליציוני".

לדבריה, האחראים הם סמוטריץ' ויהודה אליהו שמונה לראש מנהלת ההתיישבות, "הם בעצם היום שולטים בגדה".

היא הוסיפה, "מדיניות שקשורה לקרקעות לאישורי בנייה, להריסות, הכל אצלו, הכל עבר לחלוטין לידיים של המתנחלים".

שיזף ביקרה את התקשורת: "אם הייתה תקשורת מתפקדת בהקשר של הגדה אז הדבר הזה היה סיפור, אבל המציאות היא שאף אחד כמעט לא יודע על זה חוץ ממני ומאנשים שמאוד מתעניינים בתחום. המצב מטורף".

לדבריה, "היה סיפוח. מה שסמורטריץ' עשה זה פשוט להעביר את הסמכויות לידיים שלו ושל שורת מתנחלים ואנשי ימין שהוא מינה תחתיו". לשאלת המראיין אם סמוטריץ' ניצח, השיבה, "לגמרי לגמרי".