תקיפת המבנה בעיר עזה ללא קרדיט

צה"ל תקף בצהריים (רביעי) את מגדל המגורים 'טיבה 2', עם יותר מ-10 קומות, בשכונת רימאל בעיר עזה.

מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, אזהרה לכל התושבים באזור נמל עזה ודרום שכונת רימאל בעיר, בסביבת מגדל "טיבה 2" והאוהלים הסמוכים לו.

בהודעה נכתב כי "צה"ל יתקוף את הבניין בקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או סמוך אליו. למען ביטחונכם, הנכם מחויבים לפנות את הבניין מיידית ולפנות דרומה לכיוון האזור ההומניטרי באזור אל-מוואסי בחאן יונס".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר למבצע "פסגת האש" לסיכול בכירי החמאס בדוחא, ואמר על העיר עזה, "אם מרצחי ואנסי חמאס לא יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם - הם יושמדו ועזה תיהרס".

בתוך כך, במערכת הביטחון מעריכים כי עד כה התפנו מהעיר עזה כ-150 אלף תושבים שירדו דרומה לאזור ההומניטרי.

אתמול אדרעי קרא רשמית לכל תושבי העיר עזה להתפנות - לקראת כיבושה. "אל כל התושבים והשוהים בעיר עזה וכלל שכונותיה, מהעיר העתיקה ושכונת תופאח במזרח ועד הים במערב: צה"ל נחוש להכריע את חמאס, ויפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל בכל רחבי הרצועה", כתב.

הוא הוסיף "למען שלומכם, התפנו מיד דרך ציר אלרשיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי. הישארות במרחב מסוכנת מאד".

בהודעתו ציין הדובר מספר טלפון ישראלי בו יכולים עזתים לדווח לצבא על מחסומים שמציב ארגון הטרור הרצחני חמאס או ניסיונות שלו למנוע מאזרחים להתפנות דרומה.