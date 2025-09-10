עצרות התפילה שתוכננו להתקיים מחר (חמישי) ברחבי הערים החרדיות בעקבות נושא גיוס בני הישיבות עומדות בסימן שאלה, לאחר שמכתב של מועצות גדולי התורה שהיה אמור להתפרסם הבוקר ביומונים החרדיים נמנע ברגע האחרון מהפרסום.

על פי הדיווח, מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל יעקב ולצר עצר את הפרסום בטענה שהאדמו"ר מגור ואדמו"רים נוספים סברו שנוסחו "פושר מידי ולא חריף".

בין הטענות שהועלו: השימוש במונח "בני תורה" במקום להתייחס לכלל הציבור החרדי, והתייחסות ל"ערכאות" במקום לתקוף בחריפות את הממשלה ולכנותה "ממשלת שמד".

העצרות אורגנו על ידי פעילים ליטאיים בבני ברק. המארגנים ממשיכים בהכנות לקיום העצרות גם במקרה של דחייה לשבוע הבא, כאשר הם משוכנעים שהעצרת תתקיים בסופו של דבר ביום חמישי בערב.

נכון לשעת כתיבת הידיעה, לא ברור האם הנוסח ישונה לחריף יותר או שהעצרות ידחו.