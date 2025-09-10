ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות ח"כ גלעד קריב קיימה היום (רביעי) דיון מס' 11 בפרשת היעלמותה של היימנוט קסאו, ילדה בת 9 ממרכז הקליטה בצפת, שנעלמה בפברואר 2024. היימנוט עלתה עם משפחתה מאתיופיה והתגוררה במרכז הקליטה בעיר.

קריב אמר כי "לא נרפה מהנושא ונמשיך לקיים את הדיונים האלה. וגם בין דיון לדיון אנחנו בקשר עם גורמי המשטרה, הסוכנות, משרדי הממשלה. לא נרפה מהעניין. ואנחנו כאן כדי לשמוע את הדברים שלכם. יש כאן חברי כנסת מארבע סיעות, מהקואליציה ומהאופוזיציה. יש כאן חברי כנסת שאינם חברי הוועדה אך מקפידים להגיע לדיונים בנושא החשוב הזה. אנחנו חייבים לעשות את כל המאמצים כדי למצוא אותה. המטרה שלנו היא לוודא שהדברים יזוזו ברמה הפרקטית. אנחנו רוצים לראות קמפיין מסודר בציבור להעלאת מודעות בנושא הזה".

חברי כנסת ובני משפחתה של היימנוט ציינו כי המטרה היא לשמור את הפרשה על סדר היום הציבורי, להבטיח שמשטרת ישראל תמשיך לחפש אחריה ולבחון את כל כיווני החקירה. ח"כ נאור שירי אמר כי יש להקים גוף שיבדוק את התנהלות המערכת: "כדי למנוע את המקרה הבא".

ראש ענף חקירות במחוז צפון, סנ"צ אבי עייש, מסר כי מונה צוות שבחן את תיק החקירה, נערכו ישיבות בראשות מפקד המחוז והחקירה טרם הסתיימה. לדבריו, האפשרות של חטיפה נבחנת, וכל החומרים ממצלמות האבטחה נבדקו במלואם.

לשאלת המשפחה לגבי מחיקת חומרי המצלמות אמר כי כל החומר נסרק ונבדק, ושהטענה שחלק ממנו נמחק אינה נכונה ואין לה כל ביסוס, ושיש שם "דברים טכניים אחרים" שלא ייכנס אליהם.

רפ"ק אמיר סמניה, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כנרת, סיפר כי נחקרים אנשים רבים וכל חשד נבדק.

הוא סיפר על מקרה שבו נמצא כרטיס רב-קו של היימנוט מה שהוביל למאמץ חקירתי נרחב וסגירה מהירה של כביש 6 בו נסע האוטובוס שעבר הכרטיס וניידות משטרה שהוקפצו בכל מקום בסביבה. לבסוף התברר שאחותה השתמשה בכרטיס והיא שאיבדה את זה. הוא סיכם בכך שהם נמצאים בקשר רציף עם האחראים במרכז הקליטה וכל חשד נשלח ונבדק.

אביה של היימנוט, טפסאי קסאו, שאל בדיון האם השב"כ מעורב ומי מחק 14 דקות של חומר מצלמות. הוא ציין שילדים ראו את בתו נחטפת ושאל "מה צריך לעשות כדי להגדיר אותה כחטופה. כל אחד צריך לעצור ולחשוב, מה אם זו הייתה ילדה שלכם? הבת שלי סובלת כמעט שנתיים. כיצד מדינה כמו ישראל עם כל הטכנולוגיה שברשותה לא מצליחה למצוא אותה? הדבר קורה בגלל שהיא נולדה למשפחת עולים מאתיופיה".

באנציאייהו קסאו, אמה של היימנוט, אמרה בדיון שזו תקופה מאוד קשה עבורם וציינה שילדים רבים חזרו ללימודים ב-1 בספטמבר, "אך היימנוט לא חזרה. שומעים שוב ושוב את אותם הדיבורים וכי הם רוצים תוצאות, או לפחות "קצה חוט".

אחותה של היימנוט, ירוסלם קסאו, אמרה: אני חוששת שאם זה יקרה גם לי, לא יעשו עבורה דבר. אני לא רוצה לחיות במדינה שבה אני חושבת שלא יחפשו אותי אם איעלם. לא מאמינה שהמשטרה עושה מספיק עד שהם ימצאו את אחותי".