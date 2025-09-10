הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הורה ביום שני על פינוי כל אוכלוסיית העיר עזה דרומה.

על פי דיווח שפורסם היום (רביעי) בעיתון "הארץ", ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר־ירושלמי, שהתריעה בפניו כי המהלך אינו מבוסס על תנאים הומניטריים הולמים ועל כן אינו יכול להיחשב חוקי.

תומר־ירושלמי דרשה להמתין עם הפצת הודעות הפינוי עד שיתקיימו התנאים הדרושים לקליטת האוכלוסייה, אולם זמיר כינס ישיבה עם מפקד פיקוד הדרום יניב עשור ומתאם פעולות הממשלה בשטחים רסאן עליאן, בלא נוכחות הפצ"רית, ובמסגרתה החליטו השלושה להורות על פינוי כל תושבי עזה מבלי ליידע אותה.

הפצ"רית, האמונה בצה"ל על מתן פרשנות לחוק הבינלאומי, פנתה ביום חמישי שוב לרמטכ"ל והבהירה כי צה"ל אינו ערוך לפינוי, שאמור היה להתחיל כבר ביום ראשון.

היא הדגישה כי גורמים בינלאומיים, בהם האו"ם, הצלב האדום וארגוני סיוע, התריעו כי תנאי המחיה בדרום הרצועה אינם מאפשרים קליטה של מאות אלפים נוספים, וכי בכך המהלך אינו עומד בדיני המלחמה.

לדבריה, גם חטיבת המחקר באגף המודיעין הציגה הערכה התואמת את טענות הארגונים, בניגוד לעמדת גורמים אחרים בצה"ל. היא ציינה כי על אף שהונחתה להכין מסמך מפורט על התנאים ההומניטריים הנדרשים, מסמך כזה לא הוצג בפניה, ומכאן שלא ניתן יהיה להתמודד עם טענות הקהילה הבינלאומית על חוקיות המהלך.