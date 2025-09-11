במערכת הביטחון שוררת גם הבוקר (חמישי) אי ודאות לגבי תוצאות תקיפת חיל האוויר בקטאר ועל פי הערכות לא חוסלו כל ששת הבכירים שאליהם כוונה המתקפה.

בגלי צה"ל דווח כי הנחת העבודה היא שבכירי חמאס אכן שהו במבנה שהותקף, אך לא מתו כתוצאה מהתקיפה או שנפגעו באופן חלקי.

ממצאים ראשוניים מעידים כי התקיפה לא גרמה להשמדת כל המבנה וחלקים שונים בו נותרו שלמים. ההערכה היא שהסיבה לכך נובעת בשימוש בחימושים קטנים מדי במהלך תקיפת חיל האוויר, בניסיון להימנע מפגיעות באזרחים לא מעורבים בסביבת המבנה. על פי דיווחים, במהלך התקיפה נעשה שימוש בכעשר פצצות שהסבו פגיעות ממוקדות בלבד למבנה.

גורמים בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי יידרשו עוד מספר ימים על מנת להבין את תוצאות התקיפה בצורה מלאה, ולקבוע האם היו נזקים או פגיעות משמעותיות בבכירי חמאס ששהו באותו זמן במבנה.