שלושה ימים לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות בירושלים, בו נרצח הרב יוסף דוד הי"ד יחד עם חמישה נוספים, נחשפת דמותו המיוחדת של האברך הצעיר שהותיר אחריו משפחה שבורה וקהילה במגמה.

רבו, הרב יצחק אברהם, תיאר את הרב יוסף כאברך משכמו ומעלה. "היה עובד השם באמת, חייו היו ספוגים בתורה ותפילה", סיפר בראיו לרדיו 'קול חי'.

הרב אברהם סיפר על שגרת חייו הרוחנית. "היה משכים כל יום להתפלל בנץ החמה, מגיע לבית הכנסת, מתחילת התפילה עד הסוף, מניח תפילין לאט לאט, בנחת, כולו שקוע בתוך התפילה, בעבודת השם יתברך".

לצד התמדתו בתורה, בלט הרב יוסף באהבת ישראל כלפי הזולת. "הייתה לו הארת פנים מיוחדת שכל אדם שהיה רואה אותו, כאילו לא ראה אותו מעולם, היה אומר לו כזה שלום, חמימות, לחיצת יד מיוחדת. כל אחד הרגיש איזו קרבה, איזו אהבת ישראל, משהו מיוחד שהיה בו, קשה לתאר".

הפיגוע, אומר הרב, טלטל את הקהילה כולה. "כל הקהילה המומה, כולם באים ואומרים לי, איך יכול להיות כזה דבר, המיוחד שבחבורה ככה נלקח מאיתנו ברגע אחד". הוא גילה כי באותו בוקר קודרני עוד התפללו יחד, ורק שעות מספר לאחר מכן הגיעה הבשורה המרה.

את הפיגוע הגדיר הרב כ"תקיעת שופר" לעורר את העם. "אם אברך הולך מהבית שלו לכולל עם ספרים והוא נהרג, זה ודאי קורבן ציבור", והדגיש כי על הציבור להתחזק בתורה ובאמונה.