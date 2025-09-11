פרטים חדשים מתפרסמים הערב (חמישי) על חקירת רצח צ'ארלי קירק, פעיל הימין הפרו-ישראלי שנורה למוות אמש בארצות הברית.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי על התחמושת של הרובה ששימש לרצח נמצאו חריטות הכוללות מסרים הקשורים לטרנסג'נדרים ולאידיאולוגיה אנטי-פשיסטית. החוקרים בודקים את משמעות הממצאים והרקע של החשוד.

ה-FBI הודיע כי בידיו תמונות ברורות של היורה, שההערכה היא כי מדובר בצעיר בגיל קולג'.

עוד עדכנו כי בשטח המיוער שאליו נמלט היורה נמצא נשק רב-עוצמה, ועליו טביעות אצבעות שנבדקות כעת.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יעניק לקירק לאחר מותו את מדליית החירות הנשיאותית. אמש אף הורה להוריד את כל דגלי ארה"ב במדינה לחצי התורן עד ליום ראשון בערב.

קירק נרצח אמש בדם קר באירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה שבארה"ב. הוא הניח אחריו אישה ושני ילדים.

בסרטונים בהם תועד הירי נראה קליע פוגע בצווארו, ואז פורץ ממנו דם והוא מתמוטט כשהוא מחזיק את המיקרופון עוד בידו. הוא פונה לבית החולים במצב קריטי והוכנס לחדר ניתוח, וכשעתיים אחר כך הודיע טראמפ כי הוא מת מפצעיו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב ברשתות: "צ'ארלי קירק נרצח בגלל שדיבר אמת והגן על החירות. ידיד ישראל עם לב ארי, שנלחם בשקרים עבור היהודים והנוצרים". הוא הוסיף: "דיברתי איתו רק לפני שבועיים והזמנתי אותו לישראל. לצערי, הביקור הזה לא יקרה. איבדנו בן אדם מדהים. גאוותו חסרת הגבולות באמריקה והאמונה העיקשת שלו בחופש הביטוי יהיו בעלות השפעה לטווח ארוך. נוח על משכבך בשלום, צ'ארלי קירק".