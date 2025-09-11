צפו: אליזבט צ'ורקוב במפגש המרגש רונן חורש, לע"מ

תיעוד מרגש מתפרסם הערב (חמישי) מהמפגש של אליזבט צורקוב עם משפחתה בבית החולים שיבא תל השומר אחרי ששוחררה מהשבי בעיראק.

בתיעוד נראית צורקוב מתקשה ללכת, אך מחייכת לראות את בני משפחתה וחבריה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם אליזבט ועם אחיה דוד. לפי לשכת ראש הממשלה, היא הודתה לו ולכלל הגורמים שעסקו בשחרורה ובטיפול בה ובמשפחתה.

בשיחתם היא תיארה את תנאי השבי הקשים בהם שהתה, וייחלה לשובם של כל החטופים.

נתניהו בירך אותה עם שובה, איחל לה בריאות, החלמה מלאה ואמר כי מאמצים רבים הושקעו לאורך זמן בהשבתה לישראל. הוא ציין בהערכה את סיועם של גורמים רבים, בראשם נשיא ארה"ב טראמפ, מזכיר המדינה רוביו והשליח המיוחד בוהלר, ואת פעילותו של מתאם השו"נ גל הירש להשבתה.

לסיום אמר כי הוא "פועל להשבתם של כל החטופים וכך ימשיך לעשות, בנחישות וללא לאות".