יועצו הקרוב של ראש הממשלה, יונתן אוריך, זומן להשלמות חקירה ביחידת להב 433 במסגרת חקירת ההדלפה לעיתון הגרמני "בילד", הנוגעת לפרסום "מסמך חמאס".

גם דוברו לשעבר של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין, זומן אתמול לחקירה נוספת בפרשה, העוסקת בין היתר בפגישה שעל פי החשד התקיימה בחניון הקריה בתל אביב.

על פי עדותו של פלדשטיין, ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, אמר לו במהלך אותה פגישה כי מתנהלת חקירה בנושא ההדלפה - אך שהוא יכול "לכבות" אותה.

פלדשטיין טען בעדותו כי עדכן לאחר מכן את יונתן אוריך על דבר קיומה של הפגישה. מנגד, טוען אוריך כי פלדשטיין כלל לא שיתף אותו בדבר שיחה כלשהי.

המשטרה ביקשה בשבוע שעבר מבית המשפט להרחיק את אוריך, ברוורמן ועומר מנצור מלשכת ראש הממשלה - בקשה שנדחתה בבית משפט השלום בראשון לציון על ידי השופט מנחם מזרחי. עם זאת, השופט הורה על עיכוב ביצוע בן 72 שעות כדי לאפשר הגשת ערעור.