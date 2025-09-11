שישה לוחמים בצוות של חטיבת גבעתי סירבו להיכנס לסיבוב לחימה נוסף ברצועת עזה ונידונו לעונשי מאסר, כך פורסם היום (חמישי) בכאן חדשות.

הלוחמים היו אמורים להיכנס ללחימה בג'באלייה לפני כחודש. הם התריעו כי הם חשים שחוקים לאחר כשנתיים של פעילות ברצועה וחשיפה ממושכת למראות קשים במהלך הקרבות.

בעקבות סירובם הועברו למפקדה בשדה תימן והועסקו בעבודות רס"ר. כאשר הגדוד יצא מעזה בימים האחרונים, העמיד אותם מפקד הגדוד לדין.

שלושה מהלוחמים נשלחו ל-10 ימי מחבוש לאחר שנשפטו על סירוב פקודה, שניים נוספים קיבלו מאסר על תנאי, ולחייל נוסף ייערך משפט חוזר.

לפי הדיווח, מדובר בלוחמים שנכנסו לעזה עשרות פעמים מאז תחילת המלחמה. אחד מחבריהם נהרג בקרבות בח'אן יונס במהלך פשיטה על בית, ובאירוע אחר נהרג לוחם נוסף מהפלוגה בג'באלייה כתוצאה מפליטת כדור ממקלע.

בעקבות פניית כאן חדשות, מפקד חטיבת גבעתי הודיע כי יבחן מחדש את חומרת הענישה שניתנה ללוחמים.