נאומו של נתניהו במעמד עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם הערב (חמישי) לצד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מ"מ שר הבינוי והשיכון חיים כץ וראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח על הסכם גג במעלה אדומים.

בתחילת נאומו הצהיר נתניהו כי "לא תקום מדינה פלסטינית". בהמשך דבריו אמר נתניהו, "תכף אני חייב לצאת מכאן בגלל משהו שאני לא יכול לפרט עליו".

הוא סיפר: "אני רוצה לספר לכם, כשבאתי הנה בפעם הראשונה, בגיל 18, כי לפני זה, זה היה שטח כבוש על ידי אחרים. זה ב-1967, ולמדתי לנווט ביחידה ששירתתי בה. המקום הטוב ביותר ללמוד לנווט - זה פה, כי הגבעות היו עירומות לגמרי, ויכולת לראות את הטופוגרפיה, את ההרים, את הוואדיות. ומאוד מאוד התרגשתי להיות פה כי דרכתי באמת בנוף קדומים, הנוף שלנו. היה נפלא לראות איך זה נבנה".

נתניהו במעמד צילום: מעיין טואף/ לע"מ

עוד הוסיף: "אני חשבתי שיש פה ביטוי גם לנבואות תנ"כית. אומרים בתנ"ך: 'ירושלים, הרים סביב לה'. זו פשוט טעות כתיב. ירושלים - ערים סביבי לה. ואנחנו התחלנו לבנות עיר ועוד עיר, ומעלה אדומים הייתה והנה עיר שהיא חלק מארצנו, ויהיו עוד הרבה 'מעלה אדומים' בארצנו".

"מה שאנחנו עושים כאן - זה בעצם לממש חזון", אמר נתניהו והוסיף: "היום קורה משהו גדול מאוד פה. כי הדבר הזה עומד לממש הכפלה של העיר מעלה אדומים. יהיו פה 70 אלף איש בתוך חמש שנים. זה יהיה שינוי אדיר".

"אנחנו יודעים שיש כאן עוד שינוי, או יותר נכון עוד מימוש הבטחה, לא תנ"כית, אבל נוכחית. אנחנו אמרנו לא תקום מדינה פלסטינית - ואכן לא תקום מדינה פלסטינית! המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו", אמר.

בהתייחסות למלחמה אמר: "אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. משום שהיה ברור לי שאנחנו לא נלחמים רק במרצחים של החמאס, אנחנו נלחמים באיראן ובציר האיראני, שבעצם בא לחנוק אותנו ולהשמיד אותנו. ועשינו את זה צעד אחר צעד, צעד אחר צעד. כשאני אומר 'עשינו' - עשינו את זה יחד. לא רק חבריי לממשלה, זה הגיבורים - החיילים שלנו שנלחמים, והגיבורים שנפלו, ועם ישראל שעמד איתן כל הזמן, כשהיכנו את איראן והרחקנו מעלינו איום קיומי. לא על מאות, ולא על אלפים, אלא על מיליוני אזרחי ישראל ועל כל עתידנו, על חלום הדורות, שקדמו לנו, למימוש החלום של אלה שיבואו אחרינו. הסרנו את האיומים האלה בזכות העמידה האיתנה של אזרחי ישראל, שלכם כאן במעלה אדומים. אנחנו נשלים את המלאכה. מה שהתחיל בעזה - יסתיים בעזה. אנחנו נכריע את החמאס".

"אנחנו נלחמים להבטיח - בשתי מילים - את נצח ישראל. נצח ישראל מוכרע בימים בכל חלקי ארץ ישראל, וגם במקום הזה, במעלה אדומים המתרחבת. ברכות. חג שמח למעלה אדומים. חג שמח ותודות לכם".

ההסכם כולל תכנון ובנייה של כ-7,606 יחידות דיור חדשות על קרקע מדינה, לצד פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-20,000 מ"ר עיקריים.

ההסכם צפוי להכפיל את אוכלוסיית מעלה אדומים, העומדת כיום על כ-36,000 תושבים. לאור זאת, גובש מתווה שיתוף פעולה ייחודי בין משרד הבינוי והשיכון לעירייה, המשלב תכנון ארוך טווח, תשתיות איכותיות וקליטה מיטבית של תושבים חדשים.

מדובר בתכניות הפיתוח הגדולות ביותר שנראו בעיר מאז הקמתה. ההשקעה הכוללת במסגרת ההסכם נאמדת בכ-3 מיליארד ש"ח. כ-420 מיליון ש"ח יופנו לשדרוג תשתיות העל - כבישים, ניקוז, מים, תיעול, חשמל ותחבורה - שיתנו מענה לשכונות החדשות. כ-340 מיליון ₪ נוספים יוקצו להקמת מוסדות ציבור ופיתוח השירותים הקהילתיים, לרבות בשכונות הוותיקות.

כץ אמר: "מדובר בהסכם היסטורי ביהודה ושומרון, והוא חלק בלתי נפרד ממדיניותי להשקעה משמעותית בהתיישבות. ביום ראשון הקרוב, אכנס את מועצת מקרקעי ישראל, במטרה לאשר את הארכת תוכנית 'דירה בהנחה', שתאפשר שיווק של אלפי יחידות דיור בהנחה של 80% במעלה אדומים, תוך העדפה של 50% למשרתי מילואים מתוכם 25% ללוחמים. אני פועל לקדם החלטת ממשלה להגדלת השיווקיים, תוך סבסוד פיתוח לרשויות בכלל, ובמעלה אדומים בפרט עם תקציב ייעודי בהיקף של 10 משל"ח. החתימה היום מצטרפת לסדרת הסכמים שחתמנו בתקופה האחרונה, לאחר שנה של קפאון- בצפון, במרכז ובפריפריה, להרחבת היצע הדיור, שיפור המרחב העירוני והשירות לאזרח".

יפרח אמר: "זו העיר שנולדתי בה, וזו משימת חיי - לבנות ולהצעיד את מעלה אדומים קדימה. במשך יותר מעשרים שנה לא נבנתה כאן שכונה חדשה, והיום, בשנת היובל, אנחנו חותמים על הסכם גג היסטורי שמקנה לעיר אופק אדיר של צמיחה. נבנה שכונות חדשות, נחדש את הוותיקות, נשקיע בתשתיות ובקהילה, ובעיקר - נשמור על העיר הזו כעיר של אנשים, של רוח ושל חזון".

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, הוסיף: "ההסכם במעלה אדומים הוא מהלך משמעותי לחיזוק פתרונות הדיור ברחבי הארץ וצעד משמעותי בהפיכתה של מעלה אדומים לעיר אטרקטיבית, נגישה ומזמינה לאוכלוסיות חדשות. הסכמי גג הם אמצעי חשוב ומשמעותי עבור שוק הדיור שנותן מענה מקיף לרשות המקומית בכדי להגדיל את סך השיווקים בעיר מחד ולשפר את התשתיות והמרחב הציבורי לתושבים מאידך".