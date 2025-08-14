ראש עיריית מעלה אדומים מברך "שהחיינו" ערוץ 7 שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ וראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח מקיימים הבוקר מסיבת עיתונאים, בה מציינים את השלמת מהלך אישור תכנית E1 והרחבת שכונת “ציפור מדבר”. במהלך האירוע בירך יפרח ברכת שהחיינו, ואמר כי מדובר ברגע היסטורי לעיר. התכנית כוללת 3,401 יחידות דיור במתחם E1 ועוד 3,515 יחידות בשכונת “ציפור מדבר”, שיחד יוסיפו כ-35 אלף תושבים חדשים בשנים הקרובות. המתחם החדש צפוי לחבר את מעלה אדומים לירושלים, מהלך שיחזק את הרצף הטריטוריאלי באזור. במקביל, הפלסטינים והקהילה הבינלאומית רואים בו חסם מרכזי להקמת מדינה פלסטינית עם בירה במזרח ירושלים.

