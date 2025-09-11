רוסיה עומדת מאחורי הנחת ראשי חזירים בפתח מסגדים בצרפת? ביום שלישי בבוקר התקבלו שיחות במשטרת צרפת כי בתשעה מסגדים במרכז פריז נמצאו ראשי חזיר, שהונחו שם באישון לילה.

התקרית עוררה זעם רב בקהילה המוסלמית בצרפת ושורת גינויים מצד אישי ציבור בכירים. לאחר חקירה התברר כי רשויות הביטחון בצרפת חושדות כי האלמונים שהניחו את ראשי החזיר בכניסה למסגדים עשו זאת בהוראת שירות ביון זר, כאשר החשד העיקרי נופל על רוסיה.

התקרית מצטרפת לשורת תקריות אחרות על רקע דתי שאירעו בפריז בשנים האחרונות.

בחודש אוקטובר 2023 ציירו אלמונים מגן דוד על קירות ציבוריים בפריז, כאשר החקירה העלתה קשר לאזרחי מולדובה שעמדו ככל הנראה מאחורי המעשה, ולאחר מכן הופיע ציור של ידיים אדומות על אנדרטת השואה בפריז בחודש מאי 2024, כאשר במקרה הזה נפל החשד על ארבעה אזרחים בולגרים.

המודיעין הצרפתי כבר התריע בחודשים האחרונים כי "איראן ורוסיה עלולות לבצע מעשים שיערערו את היציבות ויגרמו למחלוקות פנימיות בצרפת".

במסגרת חקירת הנחת ראשי החזירים בכניסה למסגדים, פנה חקלאי מנורמנדי שסיפר למשטרת צרפת כי "מכר 10 ראשי חזיר לשני גברים שנהגו במכונית עם לוחית רישוי סרבית".

המכונית נראתה לאחר מכן בצילומי אבטחה ליד המסגדים שבכניסה אליהם הונחו ראשי החזירים.