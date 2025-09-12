הנשק שבו בוצע הרצח של איש הימין צ'ארלי קירק היה רובה מדויק מסוג bolt-action rifle מדגם מאוזר, שיוצר בתקופת מלחמת העולם השנייה.

הרובה אותר בשטח מיוער סמוך לזירת הירי, בקמפוס אוניברסיטת יוטה ואלי, זמן קצר לאחר הירי הקטלני.

רוברט בולס, ראש סניף ה-FBI בסולט לייק סיטי, מסר כי מדובר ברובה "עוצמתי מאוד", שככל הנראה ירה קליע בודד ממרחק של כ-137 מטרים ופגע בצווארו של קירק.

מדובר במרחק שנחשב בר־השגה גם ליורה לא מקצועי עם כוונות אופטיות בסיסיות ותרגול.

טום צ’יטם, לשעבר סגן ראש ה-ATF, ציין כי עצם הירי הבודד מתאים לשימוש ברובה בריח ידני, וכי הקליבר 30-06 שנפוץ לציד איילים, לרוב עם מחסנית של חמישה כדורים. לדבריו, השימוש ברובה כזה מחייב תפעול ידני של כל ירייה, בניגוד לרובה חצי-אוטומטי.

שלושה גורמי אכיפת חוק מסרו בעילום שם כי לצד הרובה נמצאו תרמילים, ובתוך בית הבליעה שלו אותר קליע שנורה. מדובר ברובה שיובא לארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה, ונפוץ בקרב חובבי ירי וצלפים בשל רמת הדיוק שלו.

עמדת הירי מהגג - והאוהל שבו ישב ונרצח קירק, REUTERS/Cheney Orr

רשת CNN דיווחה כי ליד הרובה נמצא מברג, וכי החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו כדי לפרק ולהרכיב מחדש את הנשק לפני השימוש בו.

לפי הרשויות, קולות הירי נשמעו בבירור בתיעודים סלולריים מהאירוע. בתיעוד נראה אדם נמלט מהגג שממנו בוצע הירי. בזירה אותרו טביעות כף יד, זרוע וחותמת נעל. לפי החוקרים, לא ברור עדיין באיזו תנוחה בוצע הירי - נתון שעשוי להעיד על רמת מיומנותו של היורה.

ה-FBI פרסם לפנות בוקר (שישי) תיעוד חדש של הגבר החשוד בהתנקשות בפעיל הימין צ'ארלי קירק. בסרטון ניתן לראות את החשוד קופץ מהגג ממנו ירה בקירק, ובורח.

מוקדם יותר, פרסם ה-FBI את תמונותיו של החשוד וביקש את עזרת הציבור בזיהויו ובאיתורו. הסוכנות אף הציעה פרס של 100 אלף דולרים למי שימסור מידע שיוביל לזיהוי ומעצר היורה.

מותו של קירק נקבע אחרי שנורה לעיני המצלמות במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה. הוא היה בן 31 במותו, והניח אחריו אישה ושני ילדים. בתיעוד שהופץ מזירת האירוע נראה קירק צונח אל הקרקע אחרי שהוא נפגע בצווארו.

הנשיא טראמפ, שאליו היה מקורב, הודיע בציוץ ברשת החברתית שבבעלותו. "אף אחד לא הבין או תפס את ליבם של צעירי ארצות הברית טוב יותר מצ'ארלי, הוא היה אהוב ומוערץ על ידי כלום, במיוחד על ידי", כתב טראמפ והוסיף: "מלניה ואני מבקשים להביע תמיכה באישתו אריקה ובמשפחתו. צ'ארלי, אנחנו אוהבים אותך". בנוסף, הורה טראמפ להוריד את כל הדגלים ברחבי המדינה לחצי התורן עד ליום ראשון בערב לכבודו של קירק, שאותו כינה "פטריוט אמריקני אמיתי".