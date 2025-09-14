רשת "סקיי ניוז" בשפה הערבית דיווחה הלילה (ראשון) כי כוחות צה"ל פשטו על מספר כפרים במחוז דרעא שבסוריה. לפי כלי תקשורת מקומיים, 18 רכבים צבאיים נכנסו לכפרים סיסון וג'מלה.

בדיווחים נטען כי הכוחות ערכו חיפושים במטרה לאתר אמצעי לחימה.

בישראל לא מתייחסים לדיווחים.

ביום שלישי האחרון דיווחו כלי תקשורת בסוריה על תקיפה אווירית ישראלית באזור חומס שבמערב המדינה.

בדיווחים נטען כי התקיפה כוונה למספר מחסני תחמושת וטילים בבסיסים צבאיים של המשטר הסורי. עוד דווח כי בסיס הגנה אווירית של צבא סוריה נפגע בתקיפות.

בהמשך נטען כי ישראל ביצעה תקיפה אווירית סמוך ללטקיה. דווח על פיצוצים ליד העיר.

בישראל לא התייחסו לדיווחים, אך משרד החוץ הסורי גינה את ישראל.