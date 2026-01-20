הפסקת האש שנחתמה ביום ראשון בין נשיא סוריה אחמד א-שרע לבין מנהיג כוחות SDF, מזלום עבדי, קרסה בתוך פחות מ-48 שעות. אמש נרשמו חילופי אש בין הצדדים בצפון-מזרח סוריה.

השיחות שהתנהלו אתמול בין א-שרע לעבדי נקלעו למבוי סתום, ולא הצליחו לבלום את ההסלמה בשטח. במקביל, דווח כי כורדים ממחוז סולימאניה שבחבל הכורדי בצפון עיראק חצו היום (שלישי) את הגבול באוטובוסים בדרכם להצטרף ללחימה.

הצבא הסורי הודיע כי השתלט על העיר א-שדאדי ועל בית הכלא שבה, והחל בפעולות מרדף אחר נמלטים. זאת, על רקע דיווחים על תקריות סביב מתקני כליאה שבהם מוחזקים אסירי דאעש.

במקביל, גובר החשש בגבול עיראק-סוריה. הצבא העיראקי תגבר כוחות בצפון-מזרח המדינה מחשש לחדירת פעילי דאעש לשטחה.

גם ארגון אל-חשד א-שעבי, המאגד מיליציות פרו-איראניות, הודיע כי הוא מגביר את פריסת כוחותיו לאורך הגבול עם סוריה.

אמש דווח על חילופי אש סביב כלא אל-אקטאן בעיר א-רקה, שבו מוחזקים אסירי דאעש. לפי הדיווחים, הכוחות הכורדיים דרשו הוצאה מסודרת של אנשיהם מהמתקן בפיקוח כוחות אמריקניים מהקואליציה הבין-לאומית.

משרד הפנים הסורי הודיע לפנות בוקר כי 81 פעילי דאעש נעצרו מתוך 120 שנמלטו מכלא א-שדאדי שבפרברי אל-חסכה.

ברקע ההסלמה, סוכנות הידיעות הכורדית רודאו פרסמה קריאה לצעירים כורדים בצפון-מזרח סוריה ולקהילות כורדיות בעיראק, איראן, טורקיה ואירופה "להצטרף להתנגדות".