בחודש חשוון תשפ"ה התקיים בבנייני האומה מבחן רבנות בנושא חופה וקידושין, אך מחברותיהם של שישים נבחנים נעלמו בעת תהליך הסריקה.

בחודשים שלאחר מכן טענו הנבחנים כי לא קיבלו ציונים, והנושא נגרר לסאגה ממושכת של חיפושים ומגעים בין הגורמים השונים.

הדבר הובא לפתחו של הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל שהציע מספר הצעות ובהם מבחן בעל פה וכן העברה של כלל הנבחנים, אך הצעות הללו לא עברו את המבחן המשפטי.

לבסוף, לאחר דיונים בלשכה המשפטית, נשלח לנבחנים מכתב רשמי ממחלקת הבחינות ברבנות, בו נאמר כי נקבעה בחינה מחודשת, ללא עלות: "בהמשך לבחינות מועד חשוון התשפ"ה, בו נבחנת בנושא חופה וקידושין, נבקש לעדכנך כי עקב תקלה בשינוע מחברות הבחינה נבצר מאיתנו להשלים את תהליך הבדיקה כנדרש.

לאחר דיונים מקיפים בוועדת רבני עיר ובלשכה המשפטית של הרבנות הראשית לישראל, הוחלט לזמן את כבודו למבחן חוזר, תוך הבנה והתחשבות כי המבחן הקודם נערך לפני כשנה.

המבחן החוזר ייערך בכ"ה בחשון בבית הרבנות הראשית לישראל, רחוב אוהליאב 5, ירושלים.