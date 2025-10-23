הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, הזהיר היום (חמישי) מפני שימוש מופרז בהיתרים טכנולוגיים העלולים לרוקן את השבת מתוכנה ההלכתי והציבורי.

הוא התריע כי "אפשר למצוא פתרונות טכניים כמעט לכל דבר, אבל השאלה היא איך תיראה השבת שלנו". את הדברים אמר בוועידת "הלכה בעידן הטכנולוגי" של מכון צומת ומקור ראשון.

"בטכניקה אפשר למצוא פתרונות כמעט לכל דבר, אבל השאלה היא איך תיראה השבת שלנו", אמר הרב. "המרחב הציבורי חייב להיות יהודי. העם ברובו הגדול רוצה להמשיך את המסורת של ישראל, ואנחנו לא יכולים באמצעים טכנולוגיים לחלל את כל יום השבת".

הרב בר שיתף בסיפור אישי מתקופתו כרב העיר נתניה, שממחיש את עמדתו. "העירייה ביקשה להפעיל מתחם מסחרי חדש בשבת תוך שימוש בהיתרים טכנולוגיים שנבחנו במכון צומת. פנו אליי מהמכון ואמרו שאפשר להתיר מבחינה טכנית, אבל אמרתי לרב ישראל רוזן זצ"ל - יש כאן ערך הרבה יותר גדול. זה לא רק הלכה, זה הצביון של העיר".

לדבריו, הוא ביקש לראות את הדוח ההלכתי לפני שיישלח לראש העיר: "כשראיתי אותו - נחרדתי. לא חלקתי על הרב רוזן מבחינה הלכתית, אבל במאקרו זה היה איום ונורא. ביקשתי ממנו להסיר את ההיתרים, והוא שיתף פעולה באופן מלא. הוא אמר לי - 'אתה הרב, ואתה זה שצריך להחליט איך תיראה השבת בעיר שלך'".

הרב בר הדגיש: "מדינת ישראל הביאה לעולם את יום המנוחה, וחייבת לשמור על השבת היהודית. זו האחריות הלאומית שלנו. אנחנו צריכים שיקול דעת גדול - לא רק ידע טכנולוגי או הלכתי. הרבנות הראשית חייבת להיות המצפן של העם היהודי בשאלות הללו".

בהמשך התייחס גם לשאלת האחריות על פיתוח פתרונות הלכתיים בעידן הטכנולוגי: "זה תפקידה של הרבנות הראשית ליזום, להגדיר את הצרכים ולבדוק את הפתרונות - אך לא לעבוד לבד. אנחנו לא מהנדסים; אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, וצריכים להיעזר במכונים המקצועיים. הציבור הוא גם חלק מהפיקוח - הוא זה שמעורר את הרבנות לשים לב לדברים".

לדבריו, גם בתחומי נישואין, גיור ושבת, הציבור הוא מנוע חשוב לשינוי ולפיתוח. "היום הרישום לנישואין נעשה באמצעים טכנולוגיים. המדד שלי להצלחה הוא אם מספר הזוגות שנישאים דרך הרבנות הראשית ממשיך לעלות. אם כן - סימן שאנחנו בכיוון הנכון".