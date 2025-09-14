בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 28 חודשי מאסר על מחבל שהורשע שוב ושוב ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון. את גזר הדין נתן השופט אלעזר נחלון.

על פי חומר הראיות, הנאשם הודה במעשיו, השתחרר ממעצר ושב ליידות אבנים לעבר שוטרים. שירות המבחן התרשם כי המחבל אינו מביע חרטה על מעשיו.

בערוץ i24 פורסם כי השופט ציין בגזר דינו: "על רקע חומרת המעשים ועל רקע החזרתיות שמגלה הנאשם בנוגע לביצוע מעשים דומים, סבורני כי במקרה שכאן היה מקום לנהוג לפני ברירת המחדל ולהפעיל את עונש המאסר על תנאי במצטבר לעונש שהוטל".

עם זאת הוסיף, "כדי ליתן לנאשם פתח קרוב לתקווה, נוכח גילו הצעיר ומתוך ציפייה שהתחשבות זו תפחית את לעומתיותו כלפי מדינת ישראל וכוחות הביטחון שלה, אני מורה כי ארבעה חודשים מתוך אותו עונש מותנה ירוצו בחופף לעונש המוטל במסגרת ההליך שכאן, והיתר במצטבר".