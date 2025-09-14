אירוע חריג התרחש בחיל האוויר ביום ראשון שעבר, כאשר מטוס תובלה ועליו 50 נוסעים נאלץ לבצע נחיתת חירום.

נחיתת החירום בוצעה לאחר שציפור פגעה בשמשה ובמערכות נוספות של המטוס, כך פורסם היום (ראשון) בכאן רשת ב'.

ממידע שהגיע לכאן חדשות עולה כי הטיסה יצאה מחצור לכיוון עובדה. במהלך הטיסה פגעה ציפור בחלון הקוקפיט, שהועף פנימה והתנפץ בתוך תא הטייס. אחד מהטייסים, שישב בצד השמאלי של הקוקפיט, נפצע כתוצאה מהפגיעה.

צוות המטוס הצליח להנחית את המטוס בבטחה למרות הנזק הרב. לאחר הנחיתה נמצאו פגיעות בחלון הקוקפיט, במכל הדלק, בגג המטוס ובאזורים נוספים.

גורמים בצה"ל מסרו, "חיל האוויר פועל במגוון מישורים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה בציפורים, מניתור תנועת הציפורים באמצעים שונים ועד להנחיות ספציפיות לטייסים בעונות הנדידה".