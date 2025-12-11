מפקד טייסת נווטי קרב בבית הספר לטיסה, קצין בדרגת רב-סרן, יודח מתפקידו לאחר שאישר לצוערי קורס טיס לצרוך אלכוהול במהלך סופ"ש עיבוד כחלק מסדנת שבי.

היום (חמישי) התכנסה ועדה בראשות ראש להק כוח האדם בחיל האוויר, ובה הוחלט כי הקצין לא יוכל להמשיך לכהן בתפקידו בבית הספר לטיסה - ויועבר לתפקיד אחר.

האירוע התרחש לפני כשבועיים, במהלך סדנת "שבי" ייעודית לצוערי קורס טיס מספר 191, הנמצאים בשלב ההכשרה הסופי.

הסדנה התקיימה במלון מבודד וכללה תכנים מסווגים, אך בניגוד לנהלים, הצוערים קיימו ביקורי משפחה וצרכו אלכוהול - בידיעת המפקד.

15 מהצוערים נשלחו למעצר של 3 עד 6 ימים בהתאם לחומרת המעשים, לאחר שתחקיר העלה התנהלות "המנוגדת לערכי חיל האוויר".

בצה"ל הדגישו כי עצם קיום הביקורים פגע במטרות הסדנה, שנועדה להתקיים בבידוד מלא, וכי ישנה חומרה מיוחדת בכך שהקצין הממונה חרג מהנהלים בעצמו.

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ציין לטובה את תגובתו המהירה והמקצועית של מפקד בית הספר לטיסה, אך הדגיש כי גם בתקופה של עומס מבצעי מתמשך, לא תינתן כל הקלה בסוגיות ערכיות: "לא ייתנו הקלות בסוגיות ערכיות המהוות יסוד לערכי החיל".

בנוסף, הנחה מפקד חיל האוויר לחזק את דמות המפקד בכלל מסגרות ההכשרה, ולפעול לחיזוק הערכים המובילים את צה"ל בכלל - ואת חיל האוויר בפרט.