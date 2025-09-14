ישיבת רועה ישראל ביצהר הקדישה בפודקאסט 'פתחו שערים', מבית הישיבה, פרק מיוחד לזכרו של הרב שניאור קץ זצ"ל, ראש ישיבת נחלת ישראל במגדל העמק, שהלך לעולמו לפני כשבוע.

בפרק התארחו שניים מבוגרי הישיבה התיכונית, ידידיה קליין ויוסי הלוי, שסיפרו סיפורים אישיים ומרגשים מההתנהלות היומיומית עם הרב, שביחד יוצרים פסיפס של אישיות ייחודית שהטביעה חותם עמוק באלפי תלמידים.

הרב קץ, שהלך לעולמו בשבוע שעבר לאחר מאבק במחלה קשה, היה מהדמויות המרכזיות שהובילו את החיבור של תורת החסידות לתוך עולם הציונות הדתית. הוא גדל בכפר הרא"ה והיה מקורב לרב משה צבי נריה זצ"ל, אך את דרכו התורנית סלל בהשראת תורת החסידות אותה ינק מבית אביו, והטמיע אותה בצורה עמוקה ויסודית במוסדות 'נחלת ישראל' שהקים בכפר חסידים ולאחר מכן במגדל העמק.

הסיפורים שסופרו בפרק, שהוגדר כהתוועדות חברים, דיברו התלמידים על מהות החינוך של הרב שניאור קץ שהיה איש חסד גדול ובעל ענווה, והעקרונות האלה לא נשארו בגדר רעיונות תיאורטיים אלא היוו את בסיס עבודת השם שלו ושל תלמידיו.

הרב קץ היה מאנשי החינוך הראשונים ששילבו בציונות הדתית את עולם החסידות ועבודת ה' בשמחה ובפשטות. הוא ראה באחדות בין העולמות שילוב מתאים ומפרה.

הבוגרים סיפרו כיצד השילוב הזה בא לידי ביטוי בישיבה, בה לימודי הגמרא בעיון וחינוך לקדושה ועבודת ה' בשמחה הלכו יד ביד.