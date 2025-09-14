האלוף במיל' דוד זיני, הצפוי להתמנות לראש השב"כ, התייחס הערב (ראשון) לראשונה להכפשות שפורסמו נגדו ולניסיונות למנוע את מינויו.

מקורביו מסרו בשמו כי "האלוף זיני משרת את המדינה יותר מ-33 שנים בנאמנות ובממלכתיות, תוך הקפדה עקבית ובלתי מתפשרת על חוקי המדינה והצבא. כך עלה מפעולותיו וכך גם מנאומיו כקצין בצה"ל".

עוד נמסר כי "ראש השב"כ המיועד יציג בפני חברי ועדת גרוניס את משנתו ועמדתיו ויענה באופן ענייני על כל השאלות, באופן שיפריכו את כל ההאשמות וההכפשות".

התגובה פורסמה לאחר שבחדשות 13 הובאו הערב ציטוטים של הרב יוסף זיני, אביו של האלוף, בהם התבטא נגד בג"ץ. בנוסף הובאה הקלטה של אמו של דוד זיני, בה טענה כי החטופים מהשבעה אוקטובר הם בבחינת "נס", משום שלדבריה אילולא הם - הממשלה לא הייתה פועלת בעזה כפי שפעלה.

בשבוע שעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לוועדה המייעצת למינויים בכירים בבקשה לאשר את מינויו של זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

במכתבו לוועדה, הפועלת בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ציין נתניהו כי כהונת ראש השירות הנוכחי תסתיים ב-21 בספטמבר וכי לנוכח האתגרים הביטחוניים הקשים יש חשיבות דחופה באיוש התפקיד.

הוא ציין כי "האלוף זיני, לוחם ומפקד ותיק בצה"ל, שימש בין היתר כמג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"ם פיקוד מרכז, מפקד אוגדה 340, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה ומפקד פיקוד ההכשרות והאימונים".

נתניהו הזכיר כי כבר במאי האחרון הציע לזיני את התפקיד לאחר שראיין אותו בעבר לתפקיד המזכיר הצבאי. לדבריו, "החשיבה הביקורתית, הנכונות לחדש, היכולת להתאים את המערכת למציאות משתנה והניסיון הרב בבניין כוח ובהפעלתו - הופכים אותו למועמד המתאים ביותר."