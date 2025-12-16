במהלך שידור בחדשות 12, התייחס הפרשן עמית סגל לדברים שאמר ראש השב"כ דוד זיני, אשר הזהיר כי איום החטיפות גבר בעקבות עסקאות החטופים שבוצעו במהלך המלחמה.

סגל ציין כי עמדתו של זיני אינה חידוש מבחינה היסטורית, אך היא מהווה חידוש לעומת עמדותיהם של שלושת ראשי השב"כ האחרונים.

לדבריו, "החידוש כאן הוא לא חידוש היסטורי, אבל הוא חידוש לעומת שלושת ראשי שב"כ האחרונים, זה שראש השב"כ הנוכחי דוד זיני לא יהיה בעד עסקאות דומות, בתקווה כמובן שלא נגיע לזה, אם כי ההיסטוריה לצערנו היא חד משמעית, ושהוא מזהיר נגד העניין".

לדברי סגל, "השב"כ באופן היסטורי, במשך שנים, תמיד נהג להיות הגורם היותר נצי בחדר כאשר היו עסקאות חטופים, תמיד טען שהדבר יעודד חטיפות, יעודד טרור, ויזרים עוד דם חדש לארגוני הטרור, תרתי משמע. יורם כהן היה ראש השב"כ הראשון שכאשר מגיעה עסקת שליט, הוא בעצם אומר, 'נדע להתמודד'".

עוד הוסיף סגל, "אחריו מגיע רונן בר, זה כמובן קצת שונה, כי רונן בר סוחב על הגב את כישלון 7 באוקטובר, ולכן השב"כ פה היה במרכאות בסוג של ניגוד עניינים. דוד זיני מחזיר את השב"כ למקום שבו הוא צריך להיות. הגוף שאומר, לא בכל מחיר".

בהמשך דבריו התייחס גם לשיקול המחיר של עסקאות החטופים, ואמר כי אמנם מחיר החטופים ירד, אך הדבר לא מונע את הפגיעה הביטחונית. "המחיר של חטוף ישראלי ירד באופן דרמטי לעומת עסקת שליט. אבל זאת נחמת עניים כי מה שאומרים אותם האנשים, ההרס לא קרה להם רק בגלל החטופים, הוא קרה להם בגלל שהם טבחו 1,200 ישראלים ביום אחד".

סגל סיכם באומרו כי "אלמלא היו חטופים, ישראל הייתה מסיימת את המלחמה הרבה יותר מוקדם והרבה יותר החלטית. עובדה שחמאס נשאר, ולו רק על 47 אחוז מהשטח, נובעת מסיבה אחת ויחידה - בגלל שרצינו את החטופים בבית".