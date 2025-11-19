דובר צה"ל לשעבר ואיש התקשורת אבי בניהו יצא בביקורת חריפה על העתירה שהוגשה נגד מינויו של אלוף (מיל') דוד זיני לראש השב"כ.

הדברים נאמרו בעקבות הדיון שנערך אתמול (שלישי) בבג"ץ, ובו הביעו גם שופטי ההרכב הסתייגות מהטענות.

בניהו כתב, "אני יודע שיתכן ואותקף, אבל אמת דברתי. הדיון אתמול בבג"ץ בעתירה נגד מינוי דוד זיני לר' שב"כ היה בעיני מיותר, מביך ומבאס".

לדבריו, "מרגע שאושר ע"י הוועדה, שמונה ונכנס לתפקידו בעיצומה של מלחמה ולאחר עשרות שנות שירות בצה"ל ללא רבב - היו עושים העותרים בשכל ובאחריות אילו משכו את העתירה והיו מאחלים לו בהצלחה בתפקיד".

לסיום כתב כי "ימיו הראשונים בארגון מעידים על למידה שקדנית, ממלכתיות והחלטות נכונות (ככל שאלו מתפרסמות). אני מקווה ומעריך שכך יהיה בהמשך".

במהלך הדיון, מתחו השופטים ביקורת על עתירת התנועה לאיכות השלטון. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר לעותרים: "אנחנו מדברים על אלוף בצה"ל שלא דבק בו רבב. העתירה שלכם על גופו של אדם".

השופט נעם סולברג הצטרף לדברים והביע ספקות באשר לתשתית העובדתית שעליה מתבססת העתירה. "יש כאן לקט עיתונות - 30-20 קטעי עיתונות. כדי להגיד על אדם 'שקרן' צריך יותר מגזיר עיתון. זה לא משכנע", אמר.

דבריו נאמרו בתגובה לטענתו של יו"ר התנועה, עו"ד אליעד שרגא, שטען במהלך הדיון כי "ראש השב"כ משקר במצח נחושה".

סולברג השיב, "על סמך מה אדוני אומר את זה? כל העתירה היא כתבי עיתונות. יש פה קושי רב". שרגא השיב: "בסדר, אפשר לא להשתכנע. אלוף משקר לרמטכ"ל".