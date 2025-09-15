שוטרי מחוז דרום בתרגיל עם דבריו של מפקד המחוז דוברות המשטרה

מחוז דרום במשטרה ערך השבוע תרגיל ביטחוני רחב היקף, שסיכם את ההיערכות המחוזית לתקופת חגי תשרי.

התרגיל נערך לאחר עבודת מטה סדורה בשבועות האחרונים, תוך הפקת לקחים מאירועי העבר - ובראשם אירועי השבעה באוקטובר - במטרה להבטיח את מוכנות הכוחות לכל תרחיש.

את התרגיל הוביל האג"מ המחוזי, בפיקודו של מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל. השתתפו בו כלל גורמי הביטחון, החירום וההצלה הרלוונטיים: שוטרי תחנות המחוז, יחידת יואב, יחידת סה"ר, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי, כיבוי והצלה, מד"א, צה"ל, מתנ"א, לוט"ר אילת, יחידה אווירית של המשטרה, שב"כ, כיתות כוננות ומתנדבים.

במהלך התרגיל, מהגדולים שנערכו עד כה במחוז הדרומי, תורגלו תרחישים של פיגועי טרור במתווים שונים, חדירת מחבלים מהתפר ומהגבולות, אירועים ביישובים ובמוקדי קהל מרכזיים, וכן אירועי חירום נוספים בהתאם לתרחישי הייחוס.

תיעוד לוחמי מג״ב דרום בתרגיל דוברות המשטרה

התרגיל כלל גם תרגול אמת של ויסות כוחות ממקום למקום, במטרה לשפר את זמני התגובה והיכולת להגיע במהירות לנקודות קצה. לשם כך שולבו כלל היכולות המבצעיות של היחידות השונות, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של מענה מהיר, יעיל ומקצועי.

בובליל ציין: "משטרת ישראל במחוז דרום פועלת כל העת כדי להבטיח את ביטחון תושבי הדרום. התרגיל שנערך, בהשתתפות כלל גורמי החירום והביטחון, מהווה נדבך חשוב בשמירה על כשירות ומוכנות הכוחות להתמודד עם כל איום. אנו ערוכים לחגי תשרי ולכל תרחיש, במטרה להגן על אזרחי ישראל ולהבטיח את שגרת חייהם בביטחון".