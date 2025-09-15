כנס בינלאומי נגד אנטישמיות התקיים השבוע באנטוורפן עם למעלה מ-300 משתתפים, כתגובה להחמרה בשנאת יהודים בבלגיה.

מישל קוטק, ראש ארגון "JID" - מרכז המידע והתיעוד היהודי, הציג תמונה קשה. "יהודים הוכרזו כבעלי חיים בבלגיה". אקדמאים בכירים הזהירו מהרעלה במוסדות החינוך. מרטן בודרי מאוניברסיטת גנט אמר ש"העולם האקדמי מורעל", ומארק קוגן, פרופסור למשפט בינלאומי, כינה את בלגיה "המעבדה של האנטישמיות האירופית".

דובר בולט היה האימאם חסן שלגומי, ראש מועצת האימאמים בצרפת, שקרא: "לא יכול להיות משא ומתן עם האסלאם הקיצוני". נייג'ל גודריץ' מהקואליציה האירופית לישראל טען שבמערכת החינוך הבלגית "ההיסטוריה ומפת העולם נכתבות מחדש".

הכנס כלל השתתפות נכבדים: שגרירת ישראל עידית רוזנצוויג, ראש ממשלת בלגיה בארט דה וובר, והרב הראשי של אנטוורפן פנחס פדווא, שבירך את ראש הממשלה לשנה טובה.

ראלף פאיס, סגן ראש "JID", תיאר שינוי דרמטי במצב הקהילה היהודית. "יהודי בלגיה - כ-30,000 איש - חיו בשקט עשרות שנים עם מעט תקריות אנטישמיות. היום זו דאגה יומיומית. רבים חושבים על עליה לישראל או ארצות הברית".

הדיון התמקד בהתפשטות האנטישמיות במערכות המשפט, התקשורת, הפוליטיקה והחינוך. בלגיה אימצה עמדות ביקורתיות כלפי ישראל ובה מתקיימות הפגנות אנטישמיות.

המסר המרכזי שהועבר בכינוס היה שרק באמצעות אחדות ונחישות ניתן להתמודד עם "המפלצת מרובת הראשים של שנאת יהודים", כפי שכינו המארגנים את התופעה.