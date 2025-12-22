צעיר ישראלי הותקף קשות בליל שבת סמוך למלון שבו שהה בלימסול, קפריסין. לפי אביו, התקיפה אירעה בעקבות שיחה שניהל בעברית בטלפון.

האב סיפר ל'כאן חדשות' כי במהלך שיחה שערך, פנה אל בנו אדם וביקש סיגריה. זמן קצר לאחר מכן, כך לדבריו, אותו אדם תקף את בנו באכזריות. כתוצאה מהתקיפה הוא נפצע בראשו ובפניו.

הצעיר, שהיה בטיול לאחר שירותו הצבאי, הוטס אתמול (ראשון) לישראל לצורך טיפול רפואי. במהלך הטיפול הוא עבר ניתוח בעינו, אך איבד את מאור עינו. משרד החוץ בודק את פרטי המקרה.

בפוסט שפרסם האב ברשתות החברתיות כתב, "פגעו בבן שלי בכניסה למלון בקפריסין - וכולם נעלמים. הבן שלי, צעיר ישראלי, הותקף באלימות קשה בכניסה למלון שבו שהה בקפריסין. לא ברחוב, לא בבר. בכניסה למלון - מקום שאמור להיות בטוח ומאובטח. הוא הוכה באכזריות, נפצע בראש ובפנים, ופונה לקבלת טיפול רפואי".

עוד הוסיף, "אבל מה שמטלטל לא פחות - זה מה שקרה אחרי. פנינו לגורמים הרלוונטיים, פנינו גם לקונסוליה הישראלית - והתגובה שקיבלנו הייתה: 'יום ראשון - אנחנו בחופש'. כשאזרח ישראלי פצוע, בחו"ל, אחרי תקיפה אלימה - המערכת פשוט לא זמינה. אין לקיחת אחריות, אין מענה. אין תחושת גב. יש תיעוד, יש מסמכים רפואיים ויש עדויות".