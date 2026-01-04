אירוע אנטישמי חמור התרחש הלילה (ראשון) בגרמניה: פרגולה בביתו של אנדראס בוטנר, נציב מדינת ברנדנבורג למאבק באנטישמיות ולחיים יהודיים, הוצתה בסביבות השעה 3:40 לפנות בוקר בעיר טמפלין.

על דלת הכניסה לבית הושאר משולש אדום - סמל המזוהה עם חמאס.

כוחות כיבוי שהוזעקו למקום הצליחו להשתלט על השריפה, ולא דווח על נפגעים בגוף.

בוטנר עצמו אמר לסוכנות הידיעות הגרמנית dpa: "משפחתי הייתה בבית באותו זמן. אנחנו לא נפגענו פיזית, אך מזועזעים עמוקות מהתקיפה. זה לא יפחיד אותי".

שירות הביטחון הפנימי הגרמני פתח בחקירה, והמשטרה מסרה כי הרקע לאירוע נבדק.

ראש ממשלת ברנדנבורג דיטמר ווידקה גינה את ההצתה: "אסור לקיצוניות בכל צורה שהיא להיות במקום בברנדנבורג. אלימות נגד אנשים או רכוש בלתי מקובלת לחלוטין". הוא הוסיף כי מקווה שהעבריינים ייתפסו במהירות.

לודוויג שפנלה, הנציב הבווארי למאבק באנטישמיות, כתב ברשתות החברתיות: "זה מגעיל כשעמית מותקף באלימות. הפושעים האלה מעולם לא דאגו לאנשים בעזה".

התקרית מצטרפת לסדרת אירועים אנטישמיים בגרמניה שהתרבו מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל.