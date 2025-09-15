מאמר מערכת בעיתון 'הארץ' ביקר בחריפות את החלטת משרד החינוך לממן באופן מלא סיורים לימודיים ביהודה ושומרון. לדבריהם, ההסבר הרשמי של עלויות אבטחה גבוהות הוא "רק תירוץ".

במאמר נכתב, "הטיולים הם חלק מרפורמת הזהות היהודית שמוביל השר יואב קיש. במסגרת הרפורמה, המנהלים מחויבים להקצות חלק משמעותי מתקציב גפ"ן לתוכניות מסוימות לחיזוק הזהות היהודית והציונית. אלה אינן כוללות תוכניות פלורליסטיות למיניהן. הזהות היהודית שהמשרד רוצה לעודד היא המשיחית, הגזענית, הלא־דמוקרטית".

עוד נטען כי "הרפורמה הזאת, מטרתה היא לקרוץ לבייס, לרצות את סמניו הימניים ביותר ולהוביל מהפכה זהותנית גם דרך החינוך. שר החינוך מסתכל קדימה - אל הפריימריז. המסלול לשם עובר דרך סיורים בגדה המערבית".

שר החינוך יואב קיש הגיב, "בעוד שעיתון 'הארץ' יוצא נגד חיזוק הזהות היהודית, אני אמשיך במדיניות ברורה: תלמידי ישראל יכירו את התנ"ך, את גיבורי עמם ואת אתרי המורשת היהודית בכל רחבי הארץ, כולל ביהודה ושומרון".

"‏בעיניי זהו יסוד לקיומנו כאן. ‏ההחלטה היא שמשרד החינוך יממן את עלויות מיגון האוטובוסים ביהודה ושומרון כדי שהתלמידים יוכלו להגיע בבטחה לסיורים. ‏זוהי המדיניות שלי ואמשיך לקדם אותה על אפו ועל חמתו של עיתון הארץ".