בשומרון מגבירים את הלחץ על הריבונות: בכנס ריבונות של מועצה אזורית שומרון וערוץ 7 שמארח ראש המועצה יוסי דגן במרפסת של המדינה בפדואל השתתפו בכירי הקואליציה, שרים, חברי כנסת שקראו להחיל ריבונות באופן מלא, ולא רק על פי תוכנית הגושים של השמאל.

ח"כ צבי סוכות קרא במהלך הכנס להחיל ריבונות מלאה על יהודה ושומרון, וכן האשים את הממשלה בגמגום שמביא ללחץ בינלאומי, והזהיר מפני הסתפקות בריבונות על גושים בלבד.

הוא התייחס לנושא הריבונות ואמר: "כל האזור הזה זה המקום שבו העם היהודי גדל, נולד והתבסס, ולבוא ולהגיד שאנחנו במשך כל כך הרבה שנים נמצאים כאן חצי מיליון אזרחים ומסרבים להכיר בזה שזה חלק ממדינת ישראל, זה מה שמזמין עלינו את כל הלחץ הבינלאומי".

לדבריו של ח"כ סוכות, הריבונות הייתה צריכה להיות מוחלת כבר לפני עשרות שנים: "קודם כל ריבונות היה צריך להכיל רגע אחרי מלחמת ששת הימים, לא לחכות מזה דקה. מדינת ישראל צריכה לעשות את זה, נקודה. למה? כי כאן זה ארץ ישראל, זו מדינה יהודית, זה המקום שלנו וצריך להכריז על זה. האמירות כן נאמרות, אבל מעשים לא קורים. הייתה הצבעה בכנסת, רוב מוחלט היה בעד הריבונות, כולל מהמחנה הממלכתי, אבל המעשים אחרי ההצהרות לא היו".

בנוגע להצעות להחיל ריבונות רק על גושי ההתיישבות, הזהיר סוכות: "השמאל מנסה לקדם כאן איזושהי ריבונות של גושים, שלדעתי מסכנת פה בסופו של דבר את האזור ודווקא מקדמת מדינה פלסטינית. ריבונות צריכה להיות על כל השטח, על כל השטח. אני חי כאן בשומרון, מי שינהל את החיים שלי יהיו קציני צבא. זה רוע שהוא מוטרף וחייב להשתנות. מים, ביוב, חשמל, סלולר, חינוך. כל תחום בסוף אתה פוגש את הצבא. זה הזיה שאנחנו צריכים לתקן. כל יום שעובר, ולא החילנו ריבונות, זה יום מבוזבז. זה יום שמזמין עלינו צרות גם של טרור, גם של לחצים בינלאומיים, גם של גמגום בשדה הדיפלומטי. זה חייב לקרות, זה חייב לקרות".

דגן אמר בפתיחת הכנס: "ריבונות מלאה עכשיו היא צדק היסטורי היא ניצחון במלחמה. עם ישראל צריך ניצחון. ריבונות כאן ביהודה ושומרון היא הניצחון. ריבונות זה השכפ"ץ וחגורת ההצלה של מדינת ישראל. ריבונות זה קונצנזוס, זאת הארץ שלנו. זה הזמן להביא ריבונות. לא את הקשקוש של גושי ההתיישבות, של יוזמת ז'נבה ושל השמאל, שהמשמעות שלה היא להחיל ריבונות רק על גושי ההתיישבות וכל השאר לתת לברברים להקים מדינה פלסטינית. זה בדיוק התוכניות של השמאל. אנחנו צריכים להביא ריבונות מלאה, כזאת שלא תקים מדינה פלסטינית".