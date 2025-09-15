השרה למשימות לאומיות של ישראל אורית סטרוק מצהירה כי ישראל צריכה לקדם מהלך של ריבונות מלאה ביהודה ושומרון.

בכנס ערוץ 7 ומועצת שומרון לריבונות קראה סטרוק להגיב למהלך ההכרה האירופית ברשות הפלסטינית בהחלת ריבונות.

"מדינת ישראל חייבת להגיב למהלך המדיני", קבעה השרה סטרוק. "הרשות הפלסטינית עובדת חכם מאוד ומקדמת את הדבר שרוב מדינת ישראל מבין שהוא סכנה קיומית. הרשות הפלסטינית עובדת בטורבו כדי לקדם את הנושא את זה וצריך להוציא אותה מהעולם. היא נולדה בחטא ויש להיפטר ממנה. חייבים להעביר את הרשות מהעולם. רוב חבלי הארץ שמסרנו באיוולת לרשות הפלסטינית צריכים לחזור לידינו".

"כשחתמו על הסכם אוסלו שאלו איך הצבא יכול להסתדר עם סיטואציה של צבא זר בתוך שטחנו", המשיכה סטרוק. "מאז כל ראשי הצבא עם דיסקט עקום שהתרגל לצבא שפועל בתוך השטח שלנו. צריך לשנות את זאת. אם בקטאר אסור שיהיה מקלט לטרור אז ברור שאסור שיהיה גם ביריחו. לכן אנחנו צריכים להחזיר את השטח לידינו ולשלוט בו. שטחי A גם הם שטחי ישראל".

"הריבונות היא התוכנית המדינית של הימין. ריבונות צריכים להחיל, אבל אסור להחיל אותה רק על הגושים. לא יהיה דבר כזה. מה שאנחנו דורשים שהריבונות תגיע עד יישובי הקצה, עד החוות. יכול להיות שבשכם צריך להיות ממשל צבאי ולא סיפוח, אבל יתר המרחב חייב להיות תחת ריבונות ישראלית", הדגישה השרה סטרוק.

השרה התייחסה גם למלחמה בעזה ואמרה כי הרשות הפלסטינית לא יכולה להוות פיתרון ליום שאחרי. "בהחלטת הקבינט כתוב שבסיום המלחמה לא תשלוט לא חמאס ולא הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית היא רשות שכל כולה טרור. כל הכספים שלהם מושקעים בטרור ובמחבלים. לכן לא צריך להיבהל מהמילים שלטון צבאי, כי אנחנו יכולים להשתמש באותו הכסף של הרשות, ולנהל אותו בצורה טובה יותר. זה לא חייב להיות שלטון צבאית, אלא גם רשות אזרחית, אבל אסור שהמצב הנוכחי ימשיך".