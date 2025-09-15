רויטל שמיר, אלמנתו של רס"ן מוטי הי"ד שנפל בשבעה באוקטובר, דיברה בכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון על חשיבות נקודת ההתיישבות שהוקמה לזכר בעלה.

"מדהים לראות כמה המקום גדל וכמה אנשים רוצים לבוא ולגור שם. מצפה מוטי הוא יוזמה של כיתת כוננות אצלנו ביישוב. זאת נקודה מאוד אסטרטגית מבחינה ביטחונית והחלטנו להתיישב בה ולעשות שם מצפה לזכרו של מוטי", סיפרה שמיר.

"אני חושבת שסוגיית ההתיישבות והביטחון לגמרי מתארת את מי שהיה מוטי", מדגישה רויטל. "הגענו ליישוב חוות יאיר כשנה וחצי לפני השבעה באוקטובר. הוא משלב מצד אחד את הפן של התיישבות וגם את הצד הביטחוני. בחרנו ליישב את המקום ולחזק אותו. זה מאתגר ולא קל אבל הנקודה חשובה לכל האזור וגרות בה משפחות. היום נבנה שם בית כנסת ובעזרת השם נכניס לשם ספר תורה לזכרו של מוטי".

על הבחירה בחיים ועל לידת בתם סיפרה שמיר "אנחנו בתקופה כל כך כואבת, כל כך הרבה אבדות, עצב וגעגוע אינסופי. הרבה אלמנות נשארו בהיריון. ברגע שהודיעו לי את ההודעה הקשה היה כאב חד בבטן. לא חשבתי שיש סיכוי שההיריון הזה ישרוד ורק חיכיתי להפיל. מנגד, באה תינוקת ואומרת לך, לא, אני בוחרת בחיים. היא אומרת, 'רויטל, קומי, תבחרי בחיים, תביאי אור, תפיצי אור, כאילו, וזה מה שאנחנו מוכנים לעשות'".