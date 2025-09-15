שרת התחבורה מירי רגב השתתפה בכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון ואמרה כי מיד לאחר החגים הממשלה מתכוונת לקדם החלטה להחלת הריבונות ביו"ש.

"חייבים לנצל את ההזדמנות. אוי לנו אם לא נעשה זאת ובעזרת ה' אחרי החגים נקדם את ההחלטה", הצהירה רגב.

היא הדגישה כי אסור ללכת למהלך של ריבונות חלקית. "הגושים נועדו לסמן את המדינה הפלסטינית. לכן אנחנו צריכים ריבונות בכל שטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. צריך לנצל את את ההזדמנות ולעשות את זה כמה שיותר מהר - ודאי לאור ההחלטה המטופשת שמקדם הנשיא מקרון. יש לנו אחריות על האזרחים שלנו ויש לנו את ארה"ב שתטיל וטו על החלטות נגדנו".

רגב התייחסה גם למלחמה בחמאס בעזה ולצורך לחסל את מנהיגי ארגון הטרור הרצחני. "אנחנו נחסל את כל הנהגת חמאס חוץ, שמקשיחה מאוד את העמדות של חמאס פנים לגבי עסקה. לכן אנחנו צריכים לסיים את זה, להחזיר את החטופים כמה שיותר מהר הביתה ולחסל את יכולות חמאס, להיות עם שליטה ביטחונית בעזה, ולהחיל את הריבונות ביהודה ושומרון".

על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להסתה נגד שרי הימין אמרה רגב כי "אף אחד לא מעל החוק, גם לא בהרב מיארה. אנחנו חייבים להבין שגם העיתונאים ונבחרי הציבור מהימין על הכוונת. מותר להפגין, מותר להתווכח, אבל אין מקום להסתה. מילים יכולות להרוג".