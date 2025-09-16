לקראת ראש השנה בדק מדד החברה הישראלית של JPPI (המכון למדיניות העם היהודי) את עמדות הציבור כלפי השנה החולפת ותקוותיו לשנה החדשה.

הממצאים משקפים שילוב של פסימיות, לצד ניצוצות של תקווה. רוב הישראלים מעריכים את השנה החולפת כגרועה, חוששים מהמשך הדרדרות, ומביעים פסימיות גוברת לגבי מצב העולם.

יחד עם זאת, כ-50% מהישראלים עדיין מאמינים כי העתיד עשוי להיות טוב יותר - נתון המעיד על יכולת החברה הישראלית לשמר תקווה גם ברגעי משבר.

המדד בחן כיצד הציבור מעריך את השנה שחלפה בשלושה תחומים מרכזיים: ביטחון, כלכלה וחברה.

הממצאים מובילים למסקנה כי התחום החברתי הוא זה שנתפס כבעייתי ביותר. 79% מהישראלים סבורים כי השנה הייתה גרועה או לא טובה מבחינה חברתית. 60% מהציבור מעריכים את השנה כגרועה או לא כ"כ טובה מבחינה כלכלית. 58% סבורים שהייתה שנה גרועה או לא כ"כ טובה מבחינה בטחונית.

עפ"י הממצאים, הפערים בין יהודים לערבים בולטים במיוחד בתחום הביטחוני - כמעט מחצית מהיהודים (46%) דירגו את השנה כטובה או סבירה מבחינה בטחונית, בעוד 88% מהערבים הגדירו את השנה החולפת כגרועה מאוד (62%) או לא כ"כ טובה (26%) מבחינה ביטחונית.

פער דומה בהקשר הבטחוני נרשם גם בחלוקה אידיאולוגית בין שמאל לימין. כך לדוגמא, 88% ממי שמזוהים כשמאל השיבו שהשנה היתה גרועה (68%) או לא טובה (20%) מבחינה בטחונית, בעוד שבקרב מי שמזוהים כימין 69% השיבו שהשנה היתה טובה (39%) או סבירה (30%) מבחינה בטחונית.

המצב בישראל

מצד אחד, כמחצית מהישראלים מניחים שהעתיד בישראל יהיה טוב יותר, אך מצד שני - כמעט ארבעה מכל עשרה ישראלים מזהים תהליך הדרדרות, ללא אופטימיות ביחס לאפשרות ליציאה ממנו. 30% מהישראלים מאמינים שתהליך השיפור בישראל כבר החל, ו-22% נוספים מאמינים שהשיפור יבוא בעתיד. 38% השיבו שתהליך ההידרדרות ימשיך.

בקרב המגזר הערבי, שיעור הפסימיות בולט במיוחד: 54% מהערבים בטוחים כי ההידרדרות תימשך, לעומת 34% בקרב היהודים. בקרב היהודים אפשר לזהות שקבוצת המזדהים כ"ימין" חריגה לטובה ברמת האופטימיות, ובקבוצות המרכז והשמאל ישנו רוב שנוטה לפסימיות.

77% ממי שמזוהים כשמאל השיבו שתהליך ההידרדרות יימשך, בעוד ש-68% ממי שמזוהים כימין השיבו שישראל בתהליך של שיפור, ויהיה עוד יותר טוב בעתיד.

מצב העולם

כאשר הישראלים נשאלים על מצב העולם, ניכרת תחושה חזקה של פסימיות: 50% מהציבור מעריכים שהעולם נמצא בתהליך הידרדרות שימשך. רק 10% מהישראלים מאמינים שהעולם נמצא בתהליך של שיפור שימשך. 27% מאמינים שהעולם מידרדר אך המצב עשוי להשתפר בהמשך.

השוואה של עמדות הישראלים ביחס למצב ישראל והעולם מאפשר להתרשם שלישראלים אמון רב יותר ביכולת של ישראל לייצר לעצמה עתיד טוב יותר לעומת שאר העולם.